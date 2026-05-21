Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Zlyhala v kauze strategickej nemocnice v Prešove kontrola štátu? – živý rozhovor PubliQ
Pozastavenie výstavby prešovskej nemocnice a nutnosť búrania a opätovnej výstavby časti nosných prvkov, vyvolalo emócie, podozrenia aj otázky o nedostatočnej kontrole stavby zo strany štátu.
21.5.2026 (SITA.sk) - Pozastavenie výstavby prešovskej nemocnice a nutnosť búrania a opätovnej výstavby časti nosných prvkov, vyvolalo emócie, podozrenia aj otázky o nedostatočnej kontrole stavby zo strany štátu.
V exkluzívnom rozhovore s opozičným poslancom Gáborom Grendelom otvárame najpálčivejšie témy súčasnej domácej scény od podozrení zo zneužívania tajných služieb v politickom boji, cez ohýbanie Trestného zákona až po krehkú stabilitu vládnej koalície.
Pozrieme sa tiež na zmenenú politickú kultúru po atentáte na premiéra a na to, či sa geopolitické smerovanie Slovenska nebezpečne vzďaľuje od našich západných spojencov. Slovensko balansuje medzi deklarovaným zámerom byť súčasťou západných štruktúr a politikou, ktorá čoraz viac využíva konfliktný jazyk, polarizáciu a mobilizáciu voličov cez strach. Aké dôsledky to môže mať pre dôveryhodnosť krajiny v zahraničí aj pre domácu demokratickú debatu?
Diskusia sa dotkne aj otázky fungovania štátnych inštitúcií v období rastúcej nedôvery verejnosti. Má dnes opozícia ešte reálne nástroje na kontrolu výkonnej moci či SIS, alebo sa parlament mení len na formálnu kulisu politických rozhodnutí a potvrdili sa obavy z ohýbania práva a skracovania premlčacích lehôt v prospech politikov Smeru?
Sledujte o 18:00 livestream s poslancom parlamentu Gáborom Grendelom (hnutie Slovensko)
