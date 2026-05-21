 24hod.sk    Tlačové správy

Stolný futbal ovládne oc tehelko. Majstrovstvá Slovenska prinesú športový víkend plný energie


21.5.2026 (SITA.sk) - Predposledný májový víkend bude na "Tehelku" opäť patriť špičkovým výkonom v stolnom futbale.


Predposledný májový víkend bude na "Tehelku" opäť patriť špičkovým výkonom v stolnom futbale a nezabudnuteľnej atmosfére, ktorá k tomuto športu neodmysliteľne patrí. Športovo ladené obchodné centrum oc tehelko v blízkosti Národného futbalového štadióna prinesie v spolupráci s Foosballová únia Slovenska (FUS) prestížny medzinárodný stolnofutbalový turnaj – Majstrovstvá Slovenska Rosengart 2026 (ITSF 500). Počas troch dní sa tak návštevníci môžu tešiť na dynamické športové súboje, silnú fanúšikovskú atmosféru aj stovky návštevníkov z domova a zahraničia.

Víkend nabitý špičkovým foosballom "na Tehelku"


Na turnaji sa očakáva približne 120 až 150 hráčov spolu s ich sprievodom. Podujatie je súčasťou medzinárodnej série ITSF a patrí medzi významné stolnofutbalové eventy na Slovensku. Návštevníci OC Tehelko si budú môcť vychutnať jedinečnú atmosféru športového víkendu priamo v priestoroch centra, ktoré sa na tri dni premení na centrum stolného futbalu. "Teší nás, že sa Majstrovstvá Slovenska Rosengart 2026 uskutočnia práve v oc tehelko. Stolný futbal dnes spája šport, komunitu aj zábavu a veríme, že návštevníci si počas víkendu odnesú nielen silný športový zážitok, ale aj skvelú atmosféru," dopĺňa Jozef Horčiak, prezident Foosballovej Únie Slovenska.

Podujatie bude otvorené aj pre verejnosť a návštevníci sa môžu počas celého víkendu tešiť na športové zápasy, energickú atmosféru a atraktívne gastro ponuky v rámci centra. Súčasťou podujatia bude aj zapojenie prevádzok centra prostredníctvom špeciálnych časovo obmedzených ponúk a promo aktivít. "V oc tehelko dlhodobo podporujeme podujatia, ktoré prinášajú do centra nové športové zážitky pre návštevníkov, ako aj nezameniteľnú atmosféru. Toto podujatie v sebe spája šport, komunitu aj silné emócie a veríme, že si ho počas troch dní naplno užijú hráči aj návštevníci centra," hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.

Detailné informácie spojené s podujatím nájdete TU.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Stolný futbal ovládne oc tehelko. Majstrovstvá Slovenska prinesú športový víkend plný energie © SITA Všetky práva vyhradené.

