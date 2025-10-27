Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

27. októbra 2025

Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí bude fungovať v špeciálnom režime, Múzeum Betliar odmieta zavádzajúce informácie


Tagy: Múzeum Betliar Otváracie hodiny Tichý protest

Múzeum v Krásnohorskom Podhradí bude zatvorené od 1. novembra 2025 až do konca budúcoročného apríla. Stále však bude možné vopred sa telefonicky objednať na prehliadku. Na sociálnej sieti o tom informovalo



27.10.2025 (SITA.sk) - Múzeum v Krásnohorskom Podhradí bude zatvorené od 1. novembra 2025 až do konca budúcoročného apríla. Stále však bude možné vopred sa telefonicky objednať na prehliadku. Na sociálnej sieti o tom informovalo SNM - Múzeum Betliar.

Múzeum Betliar zavádzajúce informácie odmieta



Múzeum v Betliari dôrazne odmietlo zavádzajúce a nepravdivé informácie, a rovnako aj snahy o zneužívanie témy zatvorenia Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí na politické účely, bez znalosti dôvodov, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu. Ide pravdepodobne o reakciu na kritiku, ktorú rozhodnutie uzavrieť mauzóleum vyvolalo na sociálnych sieťach.

S poľutovaním konštatujeme, že nikto z novinárov či zástupcov miestnej samosprávy sa so žiadnou otázkou na Múzeum Betliar neobrátil. Preto sa domnievame, že spôsob informovania a aktivity zo strany nespokojných zástupcov (miestnych novinárov a zástupcov samosprávy) vykazujú prvky aktivizmu a nátlaku s cieľom škodiť Múzeu Betliar," napísalo múzeum.
 
Bude fungovať v špeciálnom režime


Rovnako poukázalo, že Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí nebude zavreté a počas zimnej sezóny bude prístupné v špeciálnom režime, čiže na objednávku vopred na telefónnom čísle 0917 417 401. Zdôraznilo, že každému návštevníkovi bude zabezpečený odborný výklad. Ako SNM - Múzeum Betliar ozrejmilo, predmetný režim zaviedli na základe jednoznačných finančných analýz. Náklady na prevádzku Mauzólea v Krásnohorskom Podhradí mimo hlavnej sezóny totiž niekoľkonásobne prevyšujú dosahované tržby.

SNM - Múzeum Betliar bude aj naďalej konať zodpovedne, transparentne a v záujme ochrany kultúrneho dedičstva, nie podľa tlaku či politických názorov miestnych novinárov," uviedli. Na záver dali do pozornosti, že v takomto režime funguje aj Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove. I tam treba návštevu ohlásiť vopred, vzhľadom na to, že ide o pietne miesto.

Proti rozhodnutiu SNM - Betliar o zmene otváracích hodín mauzólea počas zimnej sezóny sa konal aj tichý protest obyvateľov Krásnohorského Podhradia. Informovala o tom stránka krásnohorskepodhradie.sk na sociálnej sieti.
 
Zdroj: SITA.sk - Mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí bude fungovať v špeciálnom režime, Múzeum Betliar odmieta zavádzajúce informácie © SITA Všetky práva vyhradené.

