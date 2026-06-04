|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. júna 2026
Koalícia chce ďalšie zmeny rokovacieho poriadku, SaS varuje pred obmedzovaním opozície
Ondrej Dostál pripomenul, že súčasný rokovací poriadok si vládna koalícia schválila napriek nesúhlasu opozície a upozorneniam, že ide o pokus obmedziť parlamentnú diskusiu. Strana
Zdieľať
4.6.2026 (SITA.sk) - Ondrej Dostál pripomenul, že súčasný rokovací poriadok si vládna koalícia schválila napriek nesúhlasu opozície a upozorneniam, že ide o pokus obmedziť parlamentnú diskusiu.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje úvahy vládnej koalície o ďalších zmenách Rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Podľa liberálov ide o pokračovanie snáh obmedziť možnosti opozície vystupovať v parlamentnej rozprave.
„Len niekoľko mesiacov po tom, čo si koalícia presadila vlastné obmedzenia parlamentnej rozpravy, už pripravuje ďalšie zásahy s jediným cieľom – umlčať opozíciu," tvrdí strana.
Poslanec Národnej rady za SaS Ondrej Dostál pripomenul, že súčasný rokovací poriadok si vládna koalícia schválila napriek nesúhlasu opozície a upozorneniam, že ide o pokus obmedziť parlamentnú diskusiu.
„Vládna koalícia začiatkom roka presadila nový rokovací poriadok v snahe obmedziť opozíciu. Dnes sa ukazuje, že ani vlastný náhubkový zákon jej nestačí. Nepáči sa jej, že opoziční poslanci stále dokážu využívať parlamentnú rozpravu na kontrolu vlády, a preto chce pravidlá meniť znovu," uviedol Dostál.
SaS zároveň kritizuje spôsob prijímania legislatívy. Podľa Dostála dochádza k predčasnému ukončovaniu rozpravy, skracovaniu času na vystúpenia poslancov a častému využívaniu skráteného legislatívneho konania.
„Najnovšie vláda schválila tzv. prorastové opatrenia bez riadneho pripomienkového konania a chce ich prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní až v septembri. Takto sa transparentná tvorba zákonov nerobí," upozornil.
Liberáli navrhujú obmedziť využívanie skráteného legislatívneho konania, sprísniť pravidlá pre takzvané prílepky a zaviesť pripomienkové konanie aj pri poslaneckých návrhoch zákonov. „To je cesta k lepším zákonom. Nie ďalšie obmedzovanie parlamentnej opozície. Parlament nie je hlasovacia mašina koalície. Je to miesto demokratickej diskusie a kontroly moci," doplnil Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce ďalšie zmeny rokovacieho poriadku, SaS varuje pred obmedzovaním opozície © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje úvahy vládnej koalície o ďalších zmenách Rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Podľa liberálov ide o pokračovanie snáh obmedziť možnosti opozície vystupovať v parlamentnej rozprave.
„Len niekoľko mesiacov po tom, čo si koalícia presadila vlastné obmedzenia parlamentnej rozpravy, už pripravuje ďalšie zásahy s jediným cieľom – umlčať opozíciu," tvrdí strana.
Obmedzenie opozície
Poslanec Národnej rady za SaS Ondrej Dostál pripomenul, že súčasný rokovací poriadok si vládna koalícia schválila napriek nesúhlasu opozície a upozorneniam, že ide o pokus obmedziť parlamentnú diskusiu.
„Vládna koalícia začiatkom roka presadila nový rokovací poriadok v snahe obmedziť opozíciu. Dnes sa ukazuje, že ani vlastný náhubkový zákon jej nestačí. Nepáči sa jej, že opoziční poslanci stále dokážu využívať parlamentnú rozpravu na kontrolu vlády, a preto chce pravidlá meniť znovu," uviedol Dostál.
Kritika vlády
SaS zároveň kritizuje spôsob prijímania legislatívy. Podľa Dostála dochádza k predčasnému ukončovaniu rozpravy, skracovaniu času na vystúpenia poslancov a častému využívaniu skráteného legislatívneho konania.
„Najnovšie vláda schválila tzv. prorastové opatrenia bez riadneho pripomienkového konania a chce ich prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní až v septembri. Takto sa transparentná tvorba zákonov nerobí," upozornil.
Liberáli navrhujú obmedziť využívanie skráteného legislatívneho konania, sprísniť pravidlá pre takzvané prílepky a zaviesť pripomienkové konanie aj pri poslaneckých návrhoch zákonov. „To je cesta k lepším zákonom. Nie ďalšie obmedzovanie parlamentnej opozície. Parlament nie je hlasovacia mašina koalície. Je to miesto demokratickej diskusie a kontroly moci," doplnil Dostál.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce ďalšie zmeny rokovacieho poriadku, SaS varuje pred obmedzovaním opozície © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová sľúbila pomoc Arménsku proti ruskému nátlaku
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová sľúbila pomoc Arménsku proti ruskému nátlaku
<< predchádzajúci článok
Prokuratúra stiahla obvinenia voči primátorovi Budapešti za organizáciu vlaňajšieho pochodu Pride
Prokuratúra stiahla obvinenia voči primátorovi Budapešti za organizáciu vlaňajšieho pochodu Pride