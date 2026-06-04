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04. júna 2026

Koalícia chce ďalšie zmeny rokovacieho poriadku, SaS varuje pred obmedzovaním opozície


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Rokovací poriadok

Ondrej Dostál pripomenul, že súčasný rokovací poriadok si vládna koalícia schválila napriek nesúhlasu opozície a upozorneniam, že ide o pokus obmedziť parlamentnú diskusiu. Strana



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4.6.2026 (SITA.sk) - Ondrej Dostál pripomenul, že súčasný rokovací poriadok si vládna koalícia schválila napriek nesúhlasu opozície a upozorneniam, že ide o pokus obmedziť parlamentnú diskusiu.


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje úvahy vládnej koalície o ďalších zmenách Rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Podľa liberálov ide o pokračovanie snáh obmedziť možnosti opozície vystupovať v parlamentnej rozprave.

Len niekoľko mesiacov po tom, čo si koalícia presadila vlastné obmedzenia parlamentnej rozpravy, už pripravuje ďalšie zásahy s jediným cieľom – umlčať opozíciu," tvrdí strana.

Obmedzenie opozície


Poslanec Národnej rady za SaS Ondrej Dostál pripomenul, že súčasný rokovací poriadok si vládna koalícia schválila napriek nesúhlasu opozície a upozorneniam, že ide o pokus obmedziť parlamentnú diskusiu.

Vládna koalícia začiatkom roka presadila nový rokovací poriadok v snahe obmedziť opozíciu. Dnes sa ukazuje, že ani vlastný náhubkový zákon jej nestačí. Nepáči sa jej, že opoziční poslanci stále dokážu využívať parlamentnú rozpravu na kontrolu vlády, a preto chce pravidlá meniť znovu," uviedol Dostál.

Kritika vlády


SaS zároveň kritizuje spôsob prijímania legislatívy. Podľa Dostála dochádza k predčasnému ukončovaniu rozpravy, skracovaniu času na vystúpenia poslancov a častému využívaniu skráteného legislatívneho konania.

Najnovšie vláda schválila tzv. prorastové opatrenia bez riadneho pripomienkového konania a chce ich prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní až v septembri. Takto sa transparentná tvorba zákonov nerobí," upozornil.

Liberáli navrhujú obmedziť využívanie skráteného legislatívneho konania, sprísniť pravidlá pre takzvané prílepky a zaviesť pripomienkové konanie aj pri poslaneckých návrhoch zákonov. „To je cesta k lepším zákonom. Nie ďalšie obmedzovanie parlamentnej opozície. Parlament nie je hlasovacia mašina koalície. Je to miesto demokratickej diskusie a kontroly moci," doplnil Dostál.


Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce ďalšie zmeny rokovacieho poriadku, SaS varuje pred obmedzovaním opozície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Rokovací poriadok
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