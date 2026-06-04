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04. júna 2026
Prokuratúra stiahla obvinenia voči primátorovi Budapešti za organizáciu vlaňajšieho pochodu Pride
Rozhodnutie prišlo po verdikte Súdneho dvora EÚ proti maďarskému zákonu obmedzujúcemu práva LGBTQ+ komunity. Maďarská prokuratúra vo štvrtok stiahla obvinenia voči ...
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Maďarská prokuratúra vo štvrtok stiahla obvinenia voči budapeštianskemu primátorovi Gergelyovi Karácsonyovi, ktorého stíhala za organizovanie podujatia Budapest Pride 2025 napriek zákazu úradov.
Prokuratúra rozhodnutie zdôvodnila aprílovým rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého maďarský zákon z roku 2021 namierený proti LGBTQ+ komunite porušuje právo EÚ, základné slobody aj základné hodnoty Únie.
„Skutky opísané v obžalobe už nepredstavujú trestný čin,“ uviedla prokuratúra vo vyhlásení.
Karácsony, progresívny primátor Budapešti, čelil obvineniam od januára. Prokuratúra sa voči nemu snažila presadiť finančný trest za spoluorganizovanie zakázaného pochodu.
Minuloročný Budapest Pride prilákal podľa organizátorov rekordných viac než 200-tisíc účastníkov napriek zákazu vydanému ešte za vlády nacionalistického premiéra Viktora Orbána.
Podujatie sa stalo symbolom odporu voči dlhoročnému obmedzovaniu práv LGBTQ+ komunity v Maďarsku pod zámienkou „ochrany detí“.
„Zhromažďovací orgán výslovne zakázal podujatie na základe ustanovenia, ktoré bolo neskôr označené za rozporné s právom EÚ,“ uviedla prokuratúra.
Polícia minulý týždeň oznámila, že tohtoročný pochod Budapest Pride plánovaný na 27. júna nezakáže, keďže nenašla dôvody na jeho obmedzenie.
Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra stiahla obvinenia voči primátorovi Budapešti za organizáciu vlaňajšieho pochodu Pride © SITA Všetky práva vyhradené.
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