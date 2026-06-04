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04. júna 2026
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová sľúbila pomoc Arménsku proti ruskému nátlaku
Brusel reaguje na ruské sankcie finančnou pomocou aj podporou vývozu arménskych kvetov do EÚ. Predsedníčka
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Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok prisľúbila Arménsku väčšiu podporu v reakcii na rastúci tlak Ruska pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami.
Voľby v juhokaukazskej krajine sú považované za test politiky premiéra Nikola Pašinjana, ktorý sa snaží znížiť závislosť Arménska od Moskvy a posilniť vzťahy so Západom.
Zvyšujú tlak
Rusko pred hlasovaním zvýšilo tlak na Jerevan zavedením dovozných obmedzení voči viacerým arménskym sektorom a výzvami na referendum o ambíciách krajiny vstúpiť do Európskej únie (EÚ).
„Moskva zneužíva hospodárske vzťahy na politický tlak. Tento scenár poznáme až príliš dobre. Preto Európa pevne stojí pri Arménsku,“ vyhlásila von der Leyenová.
Šéfka Európskej komisie oznámila balík pomoci vo výške 50 miliónov eur. EÚ zároveň podľa nej uľahčila obchod s arménskymi produktmi zasiahnutými ruskými reštrikciami vrátane kvetov.
„Zásielka 10-tisíc kvetov má zajtra doraziť do Lotyšska. Ďalšie budú nasledovať,“ povedala von der Leyenová.
Arménsko chce do EÚ
Arménsko je formálne spojencom Ruska, no po konfliktoch so susedným Azerbajdžanom začalo výraznejšie posilňovať vzťahy s Európskou úniou.
V roku 2024 zmrazilo bezpečnostnú spoluprácu s Moskvou a vlani prijalo zákon deklarujúci zámer uchádzať sa o členstvo v EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová sľúbila pomoc Arménsku proti ruskému nátlaku © SITA Všetky práva vyhradené.
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