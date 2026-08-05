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05. augusta 2026
Koalícia kritizuje Hlinu za článok o SIS vo francúzskom časopise, tajná služba skončila na chvoste rebríčka
Tagy: časopis Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hodnotenie Opozícia Tajná služba
Hlina podľa koaličných politikov poskytol časopisu účelové hodnotenie SIS, čím priamo spôsobil, že o jej práci boli zverejnené lživé informácie, ktoré uvrhli spravodajskú službu Slovenskej republiky do ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Hlina podľa koaličných politikov poskytol časopisu účelové hodnotenie SIS, čím priamo spôsobil, že o jej práci boli zverejnené lživé informácie, ktoré uvrhli spravodajskú službu Slovenskej republiky do negatívneho obrazu.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) sa rozhodol zviditeľniť spôsobom, ktorý ďaleko presahuje slovenskú politickú scénu a rozhodol sa pošpiniť Slovenskú republiku prostredníctvom zahraničného média v jednej z najcitlivejších oblastí výkonu štátnych funkcií, ktorou je zaisťovanie bezpečnosti a spravodajskej ochrany vlastného štátu.
Konštatujú to koaliční poslanci Peter Šuca, Adam Lučanský, Michal Bartek, Dávid Demečko, Richard Glück, Michal Lukša a Marián Saloň v reakcii na článok francúzskeho týždenníka L’Express o európskych tajných službách. Časopis na základe z rozhovorov s odborníkmi z tejto oblasti zostavil rebríček najlepších a najefektívnejších tajných služieb v Európe. Slovenská informačná služba skončila na jeho konci.
Hlina podľa koaličných politikov poskytol časopisu účelové hodnotenie SIS, čím priamo spôsobil, že o jej práci boli zverejnené lživé informácie, ktoré uvrhli spravodajskú službu Slovenskej republiky do negatívneho obrazu.
„Pritom netreba pripomínať, že o skutočnej práci SIS a jej výsledkoch (Hlina) nemá a ani nemôže mať zodpovedajúce vedomosti. Žiaľ, lacná sebaprezentácia, na ktorú zneužil mediálny priestor a ku ktorej sa dokonca sám priznal, v tomto prípade presiahla našu krajinu. Považujeme za skutočne nesprávne, ak sa mediálny priestor zneužíva pre očierňovanie práce vlastnej národnej spravodajskej služby doma, ale je úplne nepochopiteľným občianskym zlyhaním, ak to urobí slovenský politik v zahraničí," skonštatovali koaliční členovia Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS.
Samotná spravodajská služba sa podľa nich vzhľadom na utajenosť svojej práce nemôže sama brániť poškodzovaniu svojho mena ani doma a ani v zahraničí.
„Je navyše urážkou nielen dôstojníkov a dôstojníčok našej spravodajskej služby, ktorí denno-denne, v často nebezpečnom prostredí doma aj v zahraničí plnia misiu ochrany vlastného štátu a jeho občanov, a to aj za cenu riskovania vlastného života, zdravia či slobody, keď ich, úplne veci neznalý politik, nezodpovedne očierňuje doma, ale je hanbou pre celé Slovensko, ak to urobí v zahraničí," zdôraznili poslanci.
Na margo článku koaliční politici konštatujú, že urobiť akékoľvek hodnotenie a porovnávanie spravodajských služieb z hľadiska ich výkonnosti, akoby išlo o „nejakú súťaž trhovníkov na jarmoku", by bolo síce čiastočne možné, ale len na základe skutočnej znalosti ich práce.
„Autori dotknutého článku síce využili svoje právo ponúknuť populárny príbeh v oblasti opradenej tajomstvom, ale bez skutočnej znalosti reality. Nielenže spojili takpovediac jablká s hruškami, keď poplietli niektoré spravodajské služby s bezpečnostnými službami, ktoré majú iné úlohy, ale hlavne tak urobili, v našom prípade pri Slovenskej informačnej službe, bez skutočnej vedomosti o kvantite, ale hlavne o kvalite jej činnosti. Metodika, podľa ktorej vytvorili tzv. rating európskych spravodajských služieb a ktorú si na tento účel zvolili, je veľmi pochybná, pretože každá európska krajina má vlastné požiadavky, na naplnenie ktorých, zveruje svojej spravodajskej službe úlohy," uviedli poslanci s tým, že tieto požiadavky sa líšia v závislosti od národných spravodajských a najmä bezpečnostných priorít každého štátu.
Každá krajina má podľa koaličných politikov iné zákony upravujúce aj rozdielne prostriedky spravodajskej činnosti, ale najmä má odlišnú geopolitickú situáciu, v ktorej sa formuje jej zahraničná, hospodárska a bezpečnostná politika.
„Podstatným faktorom je, že reálna činnosť spravodajských služieb je utajovaná a pred verejnosťou preto nutne skrytá, inak by bola zmarená a preto hodnotenie ktorejkoľvek zo služieb nemôže objektívne urobiť niekto, kto k utajovaným informáciám nemá prístup. Samozrejme aj využitie expertov ako zdrojov pre publikovanie hodnotenia je možné, ale malo by ísť aspoň o odborníkov, ktorí mali priamu skúsenosť s operatívnymi, analytickými či inými aktivitami konkrétnej spravodajskej služby," zdôraznili poslanci.
SIS je podľa koaličných politikov štandardnou bezpečnostnou a spravodajskou službou v stredoeurópskom geopolitickom priestore, disponuje štandardným právnym rámcom svojej činnosti a v tomto rámci je plne spôsobilá plniť svoje úlohy spravodajskej ochrany záujmov SR.
„Jej úspechy pozná len ten, kto má v súlade so zákonmi prístup k utajovaným informáciám z jej činnosti. Vláda jej v súlade so zákonom určila spravodajské priority a tie si služba riadne plní doma aj v zahraničí. Pravidelne o výsledkoch svojej práce informuje v medziach zákona aj náš kontrolný parlamentný výbor. A áno, nie je to úloha ľahká, SIS pracuje tak ako aj iné európske spravodajské služby v zložitom regionálnom aj globálnom bezpečnostnom prostredí. To je poznačené ozbrojeným konfliktom, terorizmom, extrémizmom, nepriateľskou špionážou a ďalšími národno-bezpečnostnými hrozbami vrátane sabotáží. A SIS tieto úlohy neplní osamotene. SIS je súčasťou všetkých prestížnych európskych multilaterálnych platforiem združujúcich partnerské spravodajské služby a je spoľahlivým partnerom," dodali poslanci.
Novinári francúzskeho týždenníka L’Express sa podľa Denníka N na tri mesiace ponorili do sveta európskych špiónov a oslovili približne sto odborníkov z tejto oblasti v 25 krajinách. Svoje zistenia publikovali v poslednom dvojčísle týždenníka, ktoré vyšlo koncom minulého týždňa.
V samostatnom článku sa venujú aj riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi, ktorá je hodnotená ako najhoršia tajná služba v Európe. Podľa kritikov totiž spája nepotizmus s neschopnosťou a väzbami na Rusko.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia kritizuje Hlinu za článok o SIS vo francúzskom časopise, tajná služba skončila na chvoste rebríčka © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) sa rozhodol zviditeľniť spôsobom, ktorý ďaleko presahuje slovenskú politickú scénu a rozhodol sa pošpiniť Slovenskú republiku prostredníctvom zahraničného média v jednej z najcitlivejších oblastí výkonu štátnych funkcií, ktorou je zaisťovanie bezpečnosti a spravodajskej ochrany vlastného štátu.
SIS na chvoste rebríčka
Konštatujú to koaliční poslanci Peter Šuca, Adam Lučanský, Michal Bartek, Dávid Demečko, Richard Glück, Michal Lukša a Marián Saloň v reakcii na článok francúzskeho týždenníka L’Express o európskych tajných službách. Časopis na základe z rozhovorov s odborníkmi z tejto oblasti zostavil rebríček najlepších a najefektívnejších tajných služieb v Európe. Slovenská informačná služba skončila na jeho konci.
Hlina podľa koaličných politikov poskytol časopisu účelové hodnotenie SIS, čím priamo spôsobil, že o jej práci boli zverejnené lživé informácie, ktoré uvrhli spravodajskú službu Slovenskej republiky do negatívneho obrazu.
Cena riskovania vlastného života
„Pritom netreba pripomínať, že o skutočnej práci SIS a jej výsledkoch (Hlina) nemá a ani nemôže mať zodpovedajúce vedomosti. Žiaľ, lacná sebaprezentácia, na ktorú zneužil mediálny priestor a ku ktorej sa dokonca sám priznal, v tomto prípade presiahla našu krajinu. Považujeme za skutočne nesprávne, ak sa mediálny priestor zneužíva pre očierňovanie práce vlastnej národnej spravodajskej služby doma, ale je úplne nepochopiteľným občianskym zlyhaním, ak to urobí slovenský politik v zahraničí," skonštatovali koaliční členovia Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS.
Samotná spravodajská služba sa podľa nich vzhľadom na utajenosť svojej práce nemôže sama brániť poškodzovaniu svojho mena ani doma a ani v zahraničí.
„Je navyše urážkou nielen dôstojníkov a dôstojníčok našej spravodajskej služby, ktorí denno-denne, v často nebezpečnom prostredí doma aj v zahraničí plnia misiu ochrany vlastného štátu a jeho občanov, a to aj za cenu riskovania vlastného života, zdravia či slobody, keď ich, úplne veci neznalý politik, nezodpovedne očierňuje doma, ale je hanbou pre celé Slovensko, ak to urobí v zahraničí," zdôraznili poslanci.
Rating spravodajských služieb
Na margo článku koaliční politici konštatujú, že urobiť akékoľvek hodnotenie a porovnávanie spravodajských služieb z hľadiska ich výkonnosti, akoby išlo o „nejakú súťaž trhovníkov na jarmoku", by bolo síce čiastočne možné, ale len na základe skutočnej znalosti ich práce.
„Autori dotknutého článku síce využili svoje právo ponúknuť populárny príbeh v oblasti opradenej tajomstvom, ale bez skutočnej znalosti reality. Nielenže spojili takpovediac jablká s hruškami, keď poplietli niektoré spravodajské služby s bezpečnostnými službami, ktoré majú iné úlohy, ale hlavne tak urobili, v našom prípade pri Slovenskej informačnej službe, bez skutočnej vedomosti o kvantite, ale hlavne o kvalite jej činnosti. Metodika, podľa ktorej vytvorili tzv. rating európskych spravodajských služieb a ktorú si na tento účel zvolili, je veľmi pochybná, pretože každá európska krajina má vlastné požiadavky, na naplnenie ktorých, zveruje svojej spravodajskej službe úlohy," uviedli poslanci s tým, že tieto požiadavky sa líšia v závislosti od národných spravodajských a najmä bezpečnostných priorít každého štátu.
Využitie expertov pre publikovanie
Každá krajina má podľa koaličných politikov iné zákony upravujúce aj rozdielne prostriedky spravodajskej činnosti, ale najmä má odlišnú geopolitickú situáciu, v ktorej sa formuje jej zahraničná, hospodárska a bezpečnostná politika.
„Podstatným faktorom je, že reálna činnosť spravodajských služieb je utajovaná a pred verejnosťou preto nutne skrytá, inak by bola zmarená a preto hodnotenie ktorejkoľvek zo služieb nemôže objektívne urobiť niekto, kto k utajovaným informáciám nemá prístup. Samozrejme aj využitie expertov ako zdrojov pre publikovanie hodnotenia je možné, ale malo by ísť aspoň o odborníkov, ktorí mali priamu skúsenosť s operatívnymi, analytickými či inými aktivitami konkrétnej spravodajskej služby," zdôraznili poslanci.
SIS je podľa koaličných politikov štandardnou bezpečnostnou a spravodajskou službou v stredoeurópskom geopolitickom priestore, disponuje štandardným právnym rámcom svojej činnosti a v tomto rámci je plne spôsobilá plniť svoje úlohy spravodajskej ochrany záujmov SR.
Svet európskych špiónov
„Jej úspechy pozná len ten, kto má v súlade so zákonmi prístup k utajovaným informáciám z jej činnosti. Vláda jej v súlade so zákonom určila spravodajské priority a tie si služba riadne plní doma aj v zahraničí. Pravidelne o výsledkoch svojej práce informuje v medziach zákona aj náš kontrolný parlamentný výbor. A áno, nie je to úloha ľahká, SIS pracuje tak ako aj iné európske spravodajské služby v zložitom regionálnom aj globálnom bezpečnostnom prostredí. To je poznačené ozbrojeným konfliktom, terorizmom, extrémizmom, nepriateľskou špionážou a ďalšími národno-bezpečnostnými hrozbami vrátane sabotáží. A SIS tieto úlohy neplní osamotene. SIS je súčasťou všetkých prestížnych európskych multilaterálnych platforiem združujúcich partnerské spravodajské služby a je spoľahlivým partnerom," dodali poslanci.
Novinári francúzskeho týždenníka L’Express sa podľa Denníka N na tri mesiace ponorili do sveta európskych špiónov a oslovili približne sto odborníkov z tejto oblasti v 25 krajinách. Svoje zistenia publikovali v poslednom dvojčísle týždenníka, ktoré vyšlo koncom minulého týždňa.
V samostatnom článku sa venujú aj riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi, ktorá je hodnotená ako najhoršia tajná služba v Európe. Podľa kritikov totiž spája nepotizmus s neschopnosťou a väzbami na Rusko.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia kritizuje Hlinu za článok o SIS vo francúzskom časopise, tajná služba skončila na chvoste rebríčka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: časopis Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hodnotenie Opozícia Tajná služba
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