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05. augusta 2026
ÚBOK obvinil muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mladú ženu nútil k žobraniu aj sexuálnym službám
Obvinený v období rokov 2020 až 2025 opakovane nútil 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie
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5.8.2026 (SITA.sk) - Obvinený v období rokov 2020 až 2025 opakovane nútil 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil 59-ročného muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi, ktorého sa dopustil na mladej žene.
Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová, podľa výsledkov vyšetrovania obvinený v období rokov 2020 až 2025 v okresoch Rožňava a Snina opakovane nútil 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu, pričom si následne prisvojoval všetky takto získané finančné prostriedky.
Zároveň ju citovo vydieral, vyhrážal sa jej odobratím detí a nútil ju k poskytovaniu sexuálnych služieb za finančnú odplatu, ktorú si následne ponechával pre vlastnú potrebu.
„Vzhľadom k tomu, že obvineného nebolo možné zabezpečiť pre účely trestného konania bolo po obvinenom vyhlásené pátranie. Dňa 3. augusta ho vypátrala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Plešivec,“ uviedla Vilhanová.
Po vykonaní potrebných procesných úkonov predložil podľa nej vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie 4. augusta dozorujúcemu prokurátorovi vyšetrovací spis spolu s návrhom na vzatie obvineného do väzby.
„Dozorujúci prokurátor sa s týmto návrhom stotožnil,“ doplnila hovorkyňa. Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK obvinil muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mladú ženu nútil k žobraniu aj sexuálnym službám © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil 59-ročného muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi, ktorého sa dopustil na mladej žene.
Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová, podľa výsledkov vyšetrovania obvinený v období rokov 2020 až 2025 v okresoch Rožňava a Snina opakovane nútil 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu, pričom si následne prisvojoval všetky takto získané finančné prostriedky.
Vyhlásené pátranie po obvinenom
Zároveň ju citovo vydieral, vyhrážal sa jej odobratím detí a nútil ju k poskytovaniu sexuálnych služieb za finančnú odplatu, ktorú si následne ponechával pre vlastnú potrebu.
„Vzhľadom k tomu, že obvineného nebolo možné zabezpečiť pre účely trestného konania bolo po obvinenom vyhlásené pátranie. Dňa 3. augusta ho vypátrala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Plešivec,“ uviedla Vilhanová.
Vzatie do väzby
Po vykonaní potrebných procesných úkonov predložil podľa nej vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie 4. augusta dozorujúcemu prokurátorovi vyšetrovací spis spolu s návrhom na vzatie obvineného do väzby.
„Dozorujúci prokurátor sa s týmto návrhom stotožnil,“ doplnila hovorkyňa. Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK obvinil muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mladú ženu nútil k žobraniu aj sexuálnym službám © SITA Všetky práva vyhradené.
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