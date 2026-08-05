Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hortenzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. augusta 2026

ÚBOK obvinil muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mladú ženu nútil k žobraniu aj sexuálnym službám


Tagy: hovorkyňa policajného prezídia Obchodovanie s ľuďmi Obvinenie Zločin

Obvinený v období rokov 2020 až 2025 opakovane nútil 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu. Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie



Zdieľať
687050147_1407000811465483_7685324144461350621_n e1778140139198 676x467 5.8.2026 (SITA.sk) - Obvinený v období rokov 2020 až 2025 opakovane nútil 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu.


Vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil 59-ročného muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi, ktorého sa dopustil na mladej žene.

Ako ďalej informovala hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová, podľa výsledkov vyšetrovania obvinený v období rokov 2020 až 2025 v okresoch Rožňava a Snina opakovane nútil 24-ročnú ženu pod hrozbou násilia a fyzickými útokmi k žobraniu, pričom si následne prisvojoval všetky takto získané finančné prostriedky.

Vyhlásené pátranie po obvinenom


Zároveň ju citovo vydieral, vyhrážal sa jej odobratím detí a nútil ju k poskytovaniu sexuálnych služieb za finančnú odplatu, ktorú si následne ponechával pre vlastnú potrebu.

„Vzhľadom k tomu, že obvineného nebolo možné zabezpečiť pre účely trestného konania bolo po obvinenom vyhlásené pátranie. Dňa 3. augusta ho vypátrala hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Plešivec,“ uviedla Vilhanová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vzatie do väzby


Po vykonaní potrebných procesných úkonov predložil podľa nej vyšetrovateľ jednotky nelegálnej migrácie 4. augusta dozorujúcemu prokurátorovi vyšetrovací spis spolu s návrhom na vzatie obvineného do väzby.

„Dozorujúci prokurátor sa s týmto návrhom stotožnil,“ doplnila hovorkyňa. Dodala, že v prípade preukázania viny hrozí obvinenému za zločin obchodovania s ľuďmi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.


Zdroj: SITA.sk - ÚBOK obvinil muža zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Mladú ženu nútil k žobraniu aj sexuálnym službám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorkyňa policajného prezídia Obchodovanie s ľuďmi Obvinenie Zločin
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Koalícia kritizuje Hlinu za článok o SIS vo francúzskom časopise, tajná služba skončila na chvoste rebríčka
<< predchádzajúci článok
Úrady nariadili evakuáciu rodín s deťmi z Kramatorska, Rusi sú už len 20 kilometrov od okraja mesta

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 