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05. augusta 2026
Päť ton kokaínu a traja zadržaní. Portugalská polícia obsadila loď s kontrabandom na otvorenom mori
Loď vyplávala z nemenovanej krajiny v Latinskej Amerike a podľa vyhlásenia ju policajti obsadili a prehľadali približne 640 námorných míľ od Lisabonu „v mimoriadne náročných podmienkach“.
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5.8.2026 (SITA.sk) - Loď vyplávala z nemenovanej krajiny v Latinskej Amerike a podľa vyhlásenia ju policajti obsadili a prehľadali približne 640 námorných míľ od Lisabonu „v mimoriadne náročných podmienkach“.
Portugalská polícia zhabala na kontajnerovej lodi na otvorenom mori približne päť ton kokaínu a zatkla troch ľudí, oznámili v stredu portugalské úrady.
Loď vyplávala z nemenovanej krajiny v Latinskej Amerike a podľa vyhlásenia ju policajti obsadili a prehľadali približne 640 námorných míľ od Lisabonu „v mimoriadne náročných podmienkach“.
V rámci operácie sa podarilo „rozložiť zločineckú skupinu, ktorá sa venovala pašovaniu veľkých množstiev drog do Európy“, uviedla ďalej polícia.
Vyšetrovatelia zaistili viaceré predmety súvisiace s kriminálnou aktivitou a zadržali dvoch pasažierov a jedného člena posádky „podozrivých z účasti na kriminálnej činnosti“. Podozriví nie sú portugalskými občanmi, ale úrady ich štátnu príslušnosť nezverejnili.
Portugalské námorníctvo eskortovalo loď do prístavu Sines na juhu krajiny, kam dorazila v utorok. Na zásahu sa podieľali aj vzdušné sily a v skoršej fáze tiež britské a španielske úrady.
Zdroj: SITA.sk - Päť ton kokaínu a traja zadržaní. Portugalská polícia obsadila loď s kontrabandom na otvorenom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalská polícia zhabala na kontajnerovej lodi na otvorenom mori približne päť ton kokaínu a zatkla troch ľudí, oznámili v stredu portugalské úrady.
Loď vyplávala z nemenovanej krajiny v Latinskej Amerike a podľa vyhlásenia ju policajti obsadili a prehľadali približne 640 námorných míľ od Lisabonu „v mimoriadne náročných podmienkach“.
V rámci operácie sa podarilo „rozložiť zločineckú skupinu, ktorá sa venovala pašovaniu veľkých množstiev drog do Európy“, uviedla ďalej polícia.
Vyšetrovatelia zaistili viaceré predmety súvisiace s kriminálnou aktivitou a zadržali dvoch pasažierov a jedného člena posádky „podozrivých z účasti na kriminálnej činnosti“. Podozriví nie sú portugalskými občanmi, ale úrady ich štátnu príslušnosť nezverejnili.
Portugalské námorníctvo eskortovalo loď do prístavu Sines na juhu krajiny, kam dorazila v utorok. Na zásahu sa podieľali aj vzdušné sily a v skoršej fáze tiež britské a španielske úrady.
Zdroj: SITA.sk - Päť ton kokaínu a traja zadržaní. Portugalská polícia obsadila loď s kontrabandom na otvorenom mori © SITA Všetky práva vyhradené.
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