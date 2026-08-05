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05. augusta 2026

Päť ton kokaínu a traja zadržaní. Portugalská polícia obsadila loď s kontrabandom na otvorenom mori


Tagy: Drogy Kokaín Organizovaný zločin pašeráci drog Pašovanie drog zhabanie kokaínu

Loď vyplávala z nemenovanej krajiny v Latinskej Amerike a podľa vyhlásenia ju policajti obsadili a prehľadali približne 640 námorných míľ od Lisabonu „v mimoriadne náročných podmienkach“.



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gettyimages 1359863108 scaled 5.8.2026 (SITA.sk) - Loď vyplávala z nemenovanej krajiny v Latinskej Amerike a podľa vyhlásenia ju policajti obsadili a prehľadali približne 640 námorných míľ od Lisabonu „v mimoriadne náročných podmienkach“.


Portugalská polícia zhabala na kontajnerovej lodi na otvorenom mori približne päť ton kokaínu a zatkla troch ľudí, oznámili v stredu portugalské úrady.

Loď vyplávala z nemenovanej krajiny v Latinskej Amerike a podľa vyhlásenia ju policajti obsadili a prehľadali približne 640 námorných míľ od Lisabonu „v mimoriadne náročných podmienkach“.

V rámci operácie sa podarilo „rozložiť zločineckú skupinu, ktorá sa venovala pašovaniu veľkých množstiev drog do Európy“, uviedla ďalej polícia.

Vyšetrovatelia zaistili viaceré predmety súvisiace s kriminálnou aktivitou a zadržali dvoch pasažierov a jedného člena posádky „podozrivých z účasti na kriminálnej činnosti“. Podozriví nie sú portugalskými občanmi, ale úrady ich štátnu príslušnosť nezverejnili.

Portugalské námorníctvo eskortovalo loď do prístavu Sines na juhu krajiny, kam dorazila v utorok. Na zásahu sa podieľali aj vzdušné sily a v skoršej fáze tiež britské a španielske úrady.


Zdroj: SITA.sk - Päť ton kokaínu a traja zadržaní. Portugalská polícia obsadila loď s kontrabandom na otvorenom mori © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogy Kokaín Organizovaný zločin pašeráci drog Pašovanie drog zhabanie kokaínu
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