SPP varuje zákazníkov pred podvodnými SMS a e-mailami o nedoplatkoch za energie


Ich cieľom je vylákať od zákazníkov citlivé údaje alebo neoprávnene získať finančné prostriedky. Podvodné správy informujú o údajnom nedoplatku za dodávku energií a vyzývajú na jeho okamžité ...



31.3.2026 (SITA.sk) - Ich cieľom je vylákať od zákazníkov citlivé údaje alebo neoprávnene získať finančné prostriedky.


Podvodné správy informujú o údajnom nedoplatku za dodávku energií a vyzývajú na jeho okamžité uhradenie prostredníctvom falošného čísla účtu resp. QR kódu. Tento odkaz však vedie na falošné webové stránky, ktoré môžu zneužiť osobné alebo platobné údaje zákazníkov.

SPP zdôrazňuje, že:



  • nikdy nežiada úhradu platieb prostredníctvom neoverených odkazov v SMS alebo e-mailoch,

  • neposiela zákazníkom výzvy na zadanie citlivých údajov (napr. prihlasovacie údaje či údaje z platobnej karty) cez e-mail alebo SMS,

  • všetky oficiálne informácie o platbách a nedoplatkoch sú dostupné na zákazníckom portáli Moje SPP alebo prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov.


Ako sa chrániť:



  • neklikajte na podozrivé odkazy v správach,

  • neuvádzajte svoje osobné ani platobné údaje na neoverených stránkach,

  • vždy si overte odosielateľa správy,

  • v prípade pochybností kontaktujte Zákaznícku linku SPP.


Ak zákazník takúto podvodnú správu obdrží, odporúčame ju ignorovať a neklikať na žiadne odkazy. V prípade, že už došlo k zadaniu citlivých údajov, je potrebné okamžite kontaktovať svoju banku a zároveň informovať SPP.

SPP aktívne spolupracuje s príslušnými orgánmi na identifikácii a eliminácii týchto podvodných aktivít.

Bezpečnosť zákazníkov a ochrana ich údajov je pre spoločnosť prioritou.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - SPP varuje zákazníkov pred podvodnými SMS a e-mailami o nedoplatkoch za energie © SITA Všetky práva vyhradené.

Koalícia manipuluje volebnými pravidlami vo svoj prospech, Smer sa podľa KDH bojí voličov
Slovenská asociácia výskumných agentúr má výhrady k zákonu od SNS, varuje pred zásahmi do slobody aj problémami s právom EÚ

