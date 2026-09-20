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20. septembra 2026
Filip Kuffa je podľa Tarabu závadová osoba, dôkazy chce dať Ficovi
Tagy: diskusná relácia Na telo Minister životného prostredia Národný park Muránska planina Premiér Slovenskej republiky
Doplnil, že ak by to nestačilo, vo verejnom záujme to môže aj zverejniť. Filip Kuffa, ktorý je kandidátom koaličnej SNS na nahradenie ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Doplnil, že ak by to nestačilo, vo verejnom záujme to môže aj zverejniť.
Filip Kuffa, ktorý je kandidátom koaličnej SNS na nahradenie Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia, je podľa súčasného ministra závadovou osobou. Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, vo veci Národného parku Muránska planina, ktorý pod Kuffu ako štátneho tajomníka spadá, sa na základe auditu vedie päť trestných stíhaní.
„Spomína sa tam aj jeho osoba," povedal Taraba. Detaily však neuviedol, keďže podľa vlastných slov nechce mariť vyšetrovanie. Je však možné, že sumár informácií o Kuffovi pošle premiérovi Robertovi Ficovi. „Aby sa nemohol vyhovárať, že žiadne informácie nemal," skonštatoval Taraba. Doplnil, že ak by to nestačilo, vo verejnom záujme to môže aj zverejniť.
Zdroj: SITA.sk - Filip Kuffa je podľa Tarabu závadová osoba, dôkazy chce dať Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Filip Kuffa, ktorý je kandidátom koaličnej SNS na nahradenie Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia, je podľa súčasného ministra závadovou osobou. Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, vo veci Národného parku Muránska planina, ktorý pod Kuffu ako štátneho tajomníka spadá, sa na základe auditu vedie päť trestných stíhaní.
„Spomína sa tam aj jeho osoba," povedal Taraba. Detaily však neuviedol, keďže podľa vlastných slov nechce mariť vyšetrovanie. Je však možné, že sumár informácií o Kuffovi pošle premiérovi Robertovi Ficovi. „Aby sa nemohol vyhovárať, že žiadne informácie nemal," skonštatoval Taraba. Doplnil, že ak by to nestačilo, vo verejnom záujme to môže aj zverejniť.
Zdroj: SITA.sk - Filip Kuffa je podľa Tarabu závadová osoba, dôkazy chce dať Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia Na telo Minister životného prostredia Národný park Muránska planina Premiér Slovenskej republiky
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