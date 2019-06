Koalícia navrhla finančné limity pre strany

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. júna (TASR) - Koalícia chce v zrýchlenom režime upraviť finančné limity pre politické strany a podmienky kampane. Vládni politici to obhajujú potrebou transparentnosti a férovosti politickej súťaže, opozícia vidí v zákone snahu obmedziť novovznikajúce strany.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár návrh zákona podporuje. Poukázal na to, že politické strany získavajú finančnú podporu aj od iných subjektov.skonštatoval.Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka návrh hovorí o rovnosti jednotlivých politických strán a transparentnosti. Pri predkladaní návrhu chceli, aby žiadna strana nemohla byť financovaná oligarchami, ktorí si juPoslanec Peter Antal (Most-Híd) poznamenal, že návrh je v prvom čítaní a zrejme ho podporia.povedal s tým, že sa o tom ešte budú rozprávať v klube.Podporuje ho aj Boris Kollár (Sme rodina). Tvrdí, že sa tým obmedzí vplyv oligarchov.dodal.Martin Klus (SaS) si myslí, že predložený návrh nespĺňa podmienky nevyhnutné pre spustenie skráteného legislatívneho konania.skonštatoval. Pravidlá volebnej kampane sa podľa jeho slov v slušnej a demokratickej krajine nemenia pár mesiacov pred voľbami a v zrýchlenom režime.podotkol Ondrej Dostál (SaS) s tým, že ich ohrozuje práve predložený návrh. Poznamenal, že pravidlá volebnej súťaže sa v slušnej demokratickej spoločnosti nemenia účelovo, tak ako to robil Vladimír Mečiar v 90. rokoch.Podobne vidí situáciu Miroslav Beblavý (nezaradený). Problém podľa svojich slov nevidí ani tak v navrhovaných zmenách ako v procese schvaľovania. Najviac mu prekáža, že sa bude návrh schvaľovať zrýchlene, a najmä krátko pred voľbami. Takéto veci treba podľa jeho slov poriadne prediskutovať. Dodal, že návrh je aj obmedzením pre novovznikajúce politické strany.Novelu predložili koaliční poslanci. Chcú ňou upraviť finančné limity pre politické strany, z volebnej kampane vyškrtnúť tretie strany. Právna norma má tiež upraviť sankcie a zaviesť maximálnu výšku členského príspevku. Vláda navrhuje, aby novelu prerokoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Žiadali ju o to samotní predkladatelia.