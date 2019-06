Rezort zdravotníctva: Podmienky zdravotníkov sa snažíme zlepšovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 26. júna (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tvrdí, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme slovenského zdravotníctva toľko peňazí, koľko reálne potrebuje. Rovnako hovorí, že podmienky zdravotníkov na ich prácu sa snaží postupne zlepšovať tak, aby pacienti dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Rezort tak reagoval na stredajšie vyhlásenie opozičného hnutia OĽaNO, ktoré predkladá ústavný návrh zákona na zlepšenie financovania systému slovenského zdravotníctva.povedala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová s dôvetkom, že do sektora išlo zo štátneho rozpočtu tento rok 5,2 miliardy eur.Efektivita a zvyšovanie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti sú ťažiskové zámery, ktoré podľa hovorkyne MZ SR postupne napĺňa mnohými opatreniami. Pripomenula, že do nemocníc idú v posledných rokoch masívne investície.zdôraznila.Ambulantný sektor podľa jej slov patrí k segmentom, kde sa realizovalo v roku 2018 finančné zvýšenie o 75 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2017.uviedla.Eliášová tiež poukázala na to, že zdravotné poisťovne pravidelne zvyšujú platby pre ambulantný sektor.dodala.Člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) v stredu poukázal na to, že na Slovensku je výška výdavkov na zdravotníctvo vo výške 7,1 percenta HDP, zatiaľ čo priemer Európskej únie je 9,6 percenta. Z tohto dôvodu opozičná strana predkladá ústavný návrh zákona, ktorý by zabezpečil, že na verejné zdravotníctvo by štát musel poskytnúť také výdavky, ktoré by presahovali percentuálny podiel HDP Slovenska v porovnaní s predchádzajúcim rokom aspoň o 0,1 percenta.Zákon neprikáže do zákonov o štátnom rozpočte zakomponovať presne stanovenú sumu platby za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie, ale stanoví spôsob výpočtu sumy výdavkov na celú oblasť verejného zdravotníctva, teda nielen na platby na poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie.