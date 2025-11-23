|
23. novembra 2025
Koalícia podľa Fica nezvláda politický boj. Kritizuje Hlas aj SNS a pripomína nízku nezamestnanosť či rast platov – VIDEO
V polovici aktuálneho volebného obdobia cíti predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) nervozitu ...
Zdieľať
V polovici aktuálneho volebného obdobia cíti predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) nervozitu svojich koaličných partnerov. Ako ďalej skonštatoval v stanovisku, snaží sa tejto nervozite v Hlase a SNS porozumieť, hoci súčasne vidí nepopierateľné výsledky.
Koalícia podľa neho ozdravuje verejné financie dokaličené expremiérmi Igorom Matovičom a Ľudovítom Ódorom, nezamestnanosť je rekordne nízka, reálne platy stúpajú, inflácia je na poklese, medzinárodné ratingy sú pozitívne. Namiesto toho, aby sa celá vládna koalícia v súboji s opozíciou a jej „prisluhovačmi" o tieto výsledky oprela, pasivita v politickom súboji s opozíciou koalíciu podľa Fica zbytočne oslabuje.
Premér kritizuje prístup koaličných partnerov
„Som dostatočne skúsený a pripravený, aby som zvládol aj túto zvláštnu atmosféru, ale ak si celý zostatok slovenskej politickej scény myslí, že politické šťastie dosiahne len pichaním do Smeru, tak sa, politologicky povedané, veľmi prerátajú," vyhlásil Fico. Zároveň pripomenul, že podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD) opakovane žiadal, aby sa pozrel dôslednejšie na výzvu na vedu a výskum.
„Neurobil tak a politicky mu to zlomilo krk. Kto takémuto politickému správaniu sa premiéra nerozumie a naopak žiada od premiéra odvolanie ministra (Jozefa) Ráža zo Smeru len na princípe, že zdochla mi koza, tak nech zdochne aj v Smere, je politický amatér. Porovnávať zodpovednosť ministra Ráža za železničné nehody so zodpovednosťou podpredsedu vlády Kmeca za netransparentné prideľovanie dotácii je nemožné. Naviac, za havárie som odvolal celé vedenie železničnej spoločnosti, ktorá má na starosti vagóny, rušne, rušňovodičov, spoločnosti, ktorá je podľa koaličnej zmluvy plne politicky kontrolovaná Hlasom," zdôraznil Fico.
Premiér reaguje aj na kritiku Lajčáka
Premiér zároveň vyhlásil, že v minulosti boli vlády, v ktorých počas jedného vládneho obdobia odvolal aj 11 ministrov a vždy konal na základe faktov.
„Takto to urobím aj pri poradcovi Mirovi Lajčákovi. Politicky si o ňom môžem myslieť, čo chcem, aj si myslím, pretože každý diplomat, a Miro je excelentný diplomat, je politická trasorítka. Viem, že veľa ľudí, aj z radov Smeru ho neznáša za jeho minulé politické postoje. Nebudem však kántriť skvelého a uznávaného diplomata len preto, lebo niekto ho nemá rád. V stredu sa rozhodnem na základe faktov. A pripomínam každému, že hádzať kameňom môžu len tí bez viny," dodal Fico.
Zdroj: SITA.sk
