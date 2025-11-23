|
Nedeľa 23.11.2025
Meniny má Klement
Denník - Správy
23. novembra 2025
Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy
Vyhlásenia štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera (Smer-SD) o tom, ...
23.11.2025 (SITA.sk) - Vyhlásenia štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera (Smer-SD) o tom, že Ukrajina by mala byť pod ruským vplyvom, nie sú ničím iným ako opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou s faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrého susedstva a partnerstva medzi štátmi. To sa odrazilo aj počas posledného, tretieho kola ukrajinsko-slovenských medzivládnych rokovaní v Košiciach. Vo vyhlásení to skonštatovalo Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike.
„Ukrajinská strana si váži pomoc poskytnutú Ukrajine a jej občanom od prvých dní vojny, avšak vyzýva slovenskú stranu, aby bola dôsledná vo svojich vyhláseniach o podpore európskej budúcnosti Ukrajiny, nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti nášho štátu," zdôraznila ambasáda. Doplnila, že iba rešpektovaním vedomého rozhodnutia druhého a nazývaním vecí pravými menami, konkrétne agresora – agresorom a obeť – obeťou, je možné čo najskôr ukončiť túto nezmyselnú vojnu a dosiahnuť spravodlivý, komplexný a trvalý mier.
Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany by Ukrajina mala mať hranice ako spred roka 2014, ale ovládať by ju malo Rusko. Slovensko by potom malo prístup k lacným energiám a získavali by sme tranzitné poplatky, povedal Melicher na pôde televízie Markíza.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy © SITA Všetky práva vyhradené.
