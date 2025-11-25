|
Utorok 25.11.2025
Meniny má Katarína
25. novembra 2025
Reakcia GRAND POWER na článok na portáli icjk.sk. Ruská fabrika vyrába civilné zbrane slovenskej značky Grand Power, licencie získali pred vojnou na Ukrajine a sankciami
Tagy: PR
Domáce médiá obletel článok z dielne ICJK s bombastickým titulkom, ktorý naznačuje, že sa spoločnosť GRAND POWER mala dopustiť konania, ktoré je v rozpore so sankciami, s medzinárodným právom, alebo našou ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Domáce médiá obletel článok z dielne ICJK s bombastickým titulkom, ktorý naznačuje, že sa spoločnosť GRAND POWER mala dopustiť konania, ktoré je v rozpore so sankciami, s medzinárodným právom, alebo našou legislatívou na úseku obchodovania so zbraňami, resp. že spoločnosť tieto obchádza.
Autor článku našu spoločnosť opakovane kontaktoval s otázkami, z formulácie ktorých jednoznačne vyplýva absolútna neznalosť problematiky, na čo bol opakovane upozornený a odkázaný na príslušnú legislatívu. Žiaľ, autor si na doštudovanie právneho rámca témy čas nenašiel.
Spoločnosť GRAND POWER s.r.o. je držiteľom všetkých potrebných oprávnení na vývoj, výrobu a predaj (i medzinárodný) zbraní a ich častí. To však v žiadnom prípade neznamená, že svoje výrobky spoločnosť rozposiela svojvoľne po svete.
Akémukoľvek exportu zbraní zo SR, ako i ich častí a súčastí, predchádza tzv. licenčné konanie, v rámci ktorého spoločnosť podáva žiadosť na príslušný odbor MH SR s uvedením konkrétnych zbraní, o ktorých vývoz má záujem a s konkrétnou identifikáciou konečného používateľa v cieľovej krajine. MH SR, v spolupráci s MZV SR, SIS, PZ SR, VS a ďalšími štátnymi orgánmi, ako i so zastupiteľským úradom atď. skúma, kam zbrane smerujú, či existuje riziko ich zneužitia, či prípadného reexportu.
Až po tom, čo všetky zainteresované strany vydajú kladné stanovisko, vydá MH SR povolenie na export zbraní, pričom samotný vývoz ďalej kontroluje (fyzicky, každú jednu zbraň, každé jedno výrobné číslo) finančná správa. V prípade že existuje čo i len podozrenie, že niečo nie je v poriadku, vydáva MH SR zamietavé rozhodnutie a export sa nemôže uskutočniť a to napriek tomu, že sa tým neraz zmaria roky úsilia o uzavretie obchodu, pričom ale MH SR nemá povinnosť špecifikovať dôvody, pre ktoré je ten-ktorý export zamietnutý.
Tieto škody pritom štát nijako nekompenzuje. Predstava, že naša spoločnosť posiela zbrane do Ruska napriek sankciám, ktorú sa autor článku snaží navodiť, je preto doslova absurdná. Okrem iného sú spoločnosť, ako i jej predstavitelia, držiteľmi príslušných osvedčení NBÚ, čo opäť predstavuje hĺbkové kontroly a neustály dohľad, nevynímajúc výsluchy na polygrafe.
Spoločnosť GRAND POWER pred rokom 2014 začala spolupracovať so spoločnosťou v Rusku, šlo o legálnu a legitímnu spoločnosť, spoľahlivosť ktorej rovnako preverovali naše štátne orgány, bez zistenia akýchkoľvek pochybení.
V spolupráci pritom šlo v 99% o nesmrtiace zbrane, tzv. gumostrely, určené na civilný trh, s ohľadom na tamojšiu legislatívu. V tom čase bola udelená i licencia na používanie obchodného mena, avšak v dôsledku vtedajšej situácie, kedy nebolo možné predpokladať, že by mohli byť na RF akékoľvek sankcie uvalené, bola licencia udelená prakticky neobmedzene.
V súčasnosti je vymožiteľnosť akýchkoľvek právnych nárokov v RF prakticky nulová, pričom nejde o ojedinelý jav. Pred niekoľkými rokmi sme sa obrátili na MZV SR s prosbou o pomoc, nakoľko obchodná spoločnosť v Pakistane začala produkovať zbrane prakticky identické s výrobkami našej spoločnosti vrátane označenia logom, modelom, označením „Made in Slovakia“ atď. bez akejkoľvek licencie, úplne bez vedomia našej spoločnosti. Vtedy nám MZV, ani iné naše orgány, nedokázali nijako pomôcť a svojich práv sme sa dodnes nedomohli.
Autor článku uvádza, že sa do RF dostali zbrane, ktoré naša spoločnosť legálne vyviezla do iných krajín. Zabudol však uviesť, že ak aj tieto zbrane skutočne pochádzajú z našej produkcie (nie je možné overiť, či tomu tak skutočne je, alebo ide o kópie) dostali sa do RF bez nášho súhlasu, či vedomia. Neexistuje totiž mechanizmus, ktorý by našej spoločnosti umožnil zabrániť napr. individuálnemu vývozu zbraní, ktoré sú v súkromnom vlastníctve tretích strán.
Ak si napríklad súkromná osoba v USA zakúpi v obchode v USA zbraň, ktorú následne vyvezie kamkoľvek na svete, je to vecou orgánov USA, bez ohľadu na to, či tak osoba urobí legálne alebo nie, naša spoločnosť nemá absolútne žiadnu možnosť toto ovplyvniť. Spoločnosť GRAND POWER rešpektuje a vždy rešpektovala, ako platné právne predpisy, tak právne akty nadnárodnej povahy a ohradzuje sa proti účelovému očierňovaniu.
Na záver považujeme za dôležité poukázať na prístup autora, ktorý nám poskytol na zodpovedanie otázok necelé dva pracovné dni, na zodpovedanie doplňujúcich otázok necelé dve hodiny...
Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.
www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk
Zdroj: SITA.sk - Reakcia GRAND POWER na článok na portáli icjk.sk. Ruská fabrika vyrába civilné zbrane slovenskej značky Grand Power, licencie získali pred vojnou na Ukrajine a sankciami © SITA Všetky práva vyhradené.
