Výzvy súdnej rady na obranu sudcov bývajú podľa združenia Za otvorenú justíciu selektívne

Uznesenie na obranu Hadrbulcovej

Média pri komentovaní rozhodnutí súdov

11.12.2024 (SITA.sk) - Vyhlásenia Súdnej rady SR smerom k médiám zamerané na obranu sudcov bývajú podľa sudcovského združenia Za otvorenú justíciu selektívne, pričom podobné stanoviská od nej neprichádzajú vtedy, ak sú sudcovia za svoju rozhodovaciu činnosť napádaní v médiách, v ktorých sú niektorí členovia Súdnej rady často hosťami.ZOJ to konštatuje v súvislosti z uznesením, ktoré rada prijala na obranu sudkyne Viery Hadrbulcovej. Tá v neodkladnom opatrení nariadila Denníku N, aby sa zdržal zverejňovania a šírenia tvrdení o tom, že je viacnásobne stíhaný Daniel Bombic neonacista, extrémista či antisemita, a to až do právoplatného skončenia jeho trestného stíhania.ZOJ podľa svojho stanoviska nepovažuje za vhodné, ak médiá verejne spochybňujú osobnosť sudcu len preto, že vydal rozhodnutie, s ktorým nesúhlasia. V prípade uznesenia Súdnej rady však konštatuje, že uznesenie nerozlišuje, či sú autorom určitých vyjadrení priamo novinári, alebo len anonymní internetoví diskutéri.„Obsah tohto stanoviska a súvisiacej diskusie Súdnej rady SR môžu vo verejnosti oprávnene vzbudzovať dojem, že ústavný orgán sudcovskej legitimity sa stavia proti slobode tlače ako jednej z hodnôt demokratického právneho štátu,“ skonštatovalo ZOJ. Členovia súdnej rady sa na svojom zasadnutí v utorok 10. decembra uzniesli, že médiá by mali byť pri komentovaní rozhodnutí súdov primerane zdržanlivé.„Každý útok na konkrétneho sudcu ako predstaviteľa jednej z troch mocí v štáte je útokom na celú justíciu a veľmi nebezpečným javom, spôsobilým vážne ohroziť nezávislosť justície,“ uvádza sa v uznesení.Podľa Súdnej rady je odborná a vecná kritika rozhodnutí súdov prípustná. „Ale v žiadnom prípade nie je prípustné také konanie, ktoré je spôsobilé ohrozovať osoby sudcov a ich blízkych,“ dodala Súdna rada.