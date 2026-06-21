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21. júna 2026
Koalícia robí Slovensku hanbu a cez veľvyslanca Radačovského ju priamo exportuje do ďalších krajín, kritizuje politológ
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky
Radačovský svoje vystupovanie myslí vážne - prevážať v aute drogy či kandidovať za extrémistov má podľa politológa veľmi ďaleko k srande.
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21.6.2026 (SITA.sk) - Radačovský svoje vystupovanie myslí vážne - prevážať v aute drogy či kandidovať za extrémistov má podľa politológa veľmi ďaleko k srande.
Miroslav Radačovský mieri ako veľvyslanec na Cyprus, Peter Kmec zase do Ríma. Obe tieto nominácie boli od samého začiatku kritizované, najmä opozičnými politikmi. Problém Kmecovej nominácie vidia najmä v tom, že je zodpovedný za kauzu známu ako „slayáda“. Politológ Radoslav Štefančík pre agentúru SITA uviedol, že nepôsobí dobre, ak do krajiny našich spojencov vysielame zástupcu s politickou zodpovednosťou za čachre s verejnými zdrojmi. Podľa neho to nevyzerá dobre, aj napriek tomu, že Taliansko tiež nie je v korupcii žiadnym neviniatkom.
„Predpokladám, že ani slovenskej vláde, aj keď súčasnej vlastne možno nie, by sa nepáčilo, keby na Slovensko chodili z iných krajín ambasádori s korupčnými kauzami na krku. Ak ide o Radačovského, on má za sebou takú bohatú kontroverznú minulosť, že pre žiadneho prezidenta, ani pána podržtašku, nemal byť problém takéto meno vyškrtnúť zo zoznamu kandidátov na oficiálneho vyslanca SR,“ skonštatoval politológ.
Prezident Peter Pellegrini informoval, že aj Kmec, aj Radačovský splnili všetky formálne podmienky na to, aby sa stali veľvyslancami. Nevidí teda žiadne formálne prekážky. Naznačil však, že vidí osobnostné prekážky v prípade Radačovského. Skôr, ako ho vymenoval za veľvyslanca dokonca povedal, že ak nebude vykonávať svoju prácu v zahraničí dobre, môže byť odvolaný aj krátko po vymenovaní. Podľa Štefančíka tu však nie je veľká šanca, že by Radačovského stiahol.
„Pellegrini dokáže vysloviť tak prázdne a plytké myšlienky, že sa tomu nedá veriť. Ak mal nejaké pochybnosti, mal konať hneď. Peter Pellegrini rád rozpráva, ale ku konkrétnym činom, v ktorých by ukázal svoju svojbytnosť a nezávislosť na tejto vládnej koalícii, sa zatiaľ nemá,“ dodal politológ.
Vzhľadom na uplynulé mediálne výstupy Radačovského sa natískajú otázky, či je jeho prezentácia len jeho forma humoru, alebo to myslí vážne. Politológ je názoru, že vyjadrenia Radačovského majú ďaleko k akejkoľvek forme humoru. „Prevážať v aute drogy či kandidovať za extrémistov, to má skutočne ďaleko k srande. Táto vládna koalícia robí Slovensku hanbu a cez veľvyslanca Radačovského ju priamo exportuje do ďalších krajín. Akoby sa ľudia na Cypre museli o tom presvedčiť osobne a nielen sprostredkovane cez médiá,“ uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia robí Slovensku hanbu a cez veľvyslanca Radačovského ju priamo exportuje do ďalších krajín, kritizuje politológ © SITA Všetky práva vyhradené.
Miroslav Radačovský mieri ako veľvyslanec na Cyprus, Peter Kmec zase do Ríma. Obe tieto nominácie boli od samého začiatku kritizované, najmä opozičnými politikmi. Problém Kmecovej nominácie vidia najmä v tom, že je zodpovedný za kauzu známu ako „slayáda“. Politológ Radoslav Štefančík pre agentúru SITA uviedol, že nepôsobí dobre, ak do krajiny našich spojencov vysielame zástupcu s politickou zodpovednosťou za čachre s verejnými zdrojmi. Podľa neho to nevyzerá dobre, aj napriek tomu, že Taliansko tiež nie je v korupcii žiadnym neviniatkom.
Politológ spochybňuje Kmecovu nomináciu
„Predpokladám, že ani slovenskej vláde, aj keď súčasnej vlastne možno nie, by sa nepáčilo, keby na Slovensko chodili z iných krajín ambasádori s korupčnými kauzami na krku. Ak ide o Radačovského, on má za sebou takú bohatú kontroverznú minulosť, že pre žiadneho prezidenta, ani pána podržtašku, nemal byť problém takéto meno vyškrtnúť zo zoznamu kandidátov na oficiálneho vyslanca SR,“ skonštatoval politológ.
Prezident Peter Pellegrini informoval, že aj Kmec, aj Radačovský splnili všetky formálne podmienky na to, aby sa stali veľvyslancami. Nevidí teda žiadne formálne prekážky. Naznačil však, že vidí osobnostné prekážky v prípade Radačovského. Skôr, ako ho vymenoval za veľvyslanca dokonca povedal, že ak nebude vykonávať svoju prácu v zahraničí dobre, môže byť odvolaný aj krátko po vymenovaní. Podľa Štefančíka tu však nie je veľká šanca, že by Radačovského stiahol.
Otázniky nad Radačovského vystupovaním
„Pellegrini dokáže vysloviť tak prázdne a plytké myšlienky, že sa tomu nedá veriť. Ak mal nejaké pochybnosti, mal konať hneď. Peter Pellegrini rád rozpráva, ale ku konkrétnym činom, v ktorých by ukázal svoju svojbytnosť a nezávislosť na tejto vládnej koalícii, sa zatiaľ nemá,“ dodal politológ.
Vzhľadom na uplynulé mediálne výstupy Radačovského sa natískajú otázky, či je jeho prezentácia len jeho forma humoru, alebo to myslí vážne. Politológ je názoru, že vyjadrenia Radačovského majú ďaleko k akejkoľvek forme humoru. „Prevážať v aute drogy či kandidovať za extrémistov, to má skutočne ďaleko k srande. Táto vládna koalícia robí Slovensku hanbu a cez veľvyslanca Radačovského ju priamo exportuje do ďalších krajín. Akoby sa ľudia na Cypre museli o tom presvedčiť osobne a nielen sprostredkovane cez médiá,“ uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia robí Slovensku hanbu a cez veľvyslanca Radačovského ju priamo exportuje do ďalších krajín, kritizuje politológ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Prezident Slovenskej republiky
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