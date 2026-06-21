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21. júna 2026

Rokovania USA a Iránu sa konajú napriek bojom v Libanone a sporu o Hormuzský prieliv


Tagy: americký viceprezident Hormuzský prieliv iránsky režim Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe

Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali ďalšie desiatky obetí vrátane novinára televízie Al Jazeera, Teherán žiada splnenie amerických záväzkov. Vo



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lebanon_israel_iran_war_54_56 676x451 21.6.2026 (SITA.sk) - Izraelské útoky v Libanone si vyžiadali ďalšie desiatky obetí vrátane novinára televízie Al Jazeera, Teherán žiada splnenie amerických záväzkov.

Vo Švajčiarsku sa v nedeľu začína nové kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom o ďalšom postupe po dohode o ukončení vojny na Blízkom východe.


Rozhovory sa konajú napriek pokračujúcim bojom medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh a rozhodnutiu Teheránu opätovne uzavrieť Hormuzský prieliv pre lodnú dopravu.



Vance na čele


Americkú delegáciu vedie viceprezident JD Vance, iránsku predseda parlamentu Mohammad Bágher Gálibáf a minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.


Cieľom rokovaní je začať dvojmesačné vyjednávanie o otázkach, ktoré pôvodná dohoda neriešila, predovšetkým o iránskom jadrovom programe.


„Chceme dosiahnuť pokrok v otázke jadrového programu aj prímeria v Libanone. To sú dve hlavné témy,“ povedal Vance pred odletom do Švajčiarska.



Zatvorený Hormuz


Irán však ešte v sobotu oznámil opätovné uzavretie Hormuzského prielivu s odôvodnením, že Izrael pokračuje v útokoch na Libanon, čím podľa Teheránu porušuje podmienky dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi.


Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že plavba medzinárodnou vodnou cestou zostáva bezpečná a americké sily situáciu monitorujú.



Libanon krváca


Boje na juhu Libanonu medzitým pokračovali aj napriek opakovane vyhlásenému prímeriu. Libanonské úrady hlásia viac ako 30 obetí najnovších izraelských útokov, pričom celkový počet zabitých od začiatku konfliktu prekročil 4 000.


Medzi obeťami je aj novinár katarskej televízie Al Jazeera, ktorý zahynul pri izraelskom útoku na juhu Libanonu.



Ohrozená dohoda


Hizballáh aj Izrael sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria. „Máme plné právo postaviť sa tomuto nepriateľovi, keď na nás útočí,“ vyhlásil poslanec Hizballáhu Hasan Fadlalláh. Izraelský veľvyslanec v USA Jechiel Leiter naopak tvrdí, že Izrael sa iba „bráni teroristickým útokom“.


Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakáí pred začiatkom rokovaní zdôraznil, že Teherán bude požadovať splnenie záväzkov zo strany Washingtonu. „V opačnom prípade bude ohrozená celá dohoda,“ varoval.




Zdroj: SITA.sk - Rokovania USA a Iránu sa konajú napriek bojom v Libanone a sporu o Hormuzský prieliv © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký viceprezident Hormuzský prieliv iránsky režim Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe
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