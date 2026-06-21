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21. júna 2026
Predsudky môžu stáť človeka bez domova život, Depaul prosí verejnosť o pomoc aj väčšiu všímavosť počas horúčav
Horúčavy predstavujú pre ľudí bez domova vážne riziko. Zdravie a životy ľudí bez domova sú počas
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21.6.2026 (SITA.sk) - Horúčavy predstavujú pre ľudí bez domova vážne riziko.
Zdravie a životy ľudí bez domova sú počas horúčav ohrozené. Horúce dni im totiž spôsobujú zdravotné problémy ako dehydratácia, úpal alebo sa im zhoršia chronické ochorenia. Obmedzený majú často aj prístup k pitnej vode. Nezisková organizácia Depaul Slovensko tak prosí verejnosť o všímavosť k ľuďom na ulici počas leta a spúšťa letnú materiálnu zbierku. Záchranári prišli aj s radami, ako ľuďom bez domova môžeme počas horúcich dní pomôcť.
Riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš upozornil, že ľudia bez domova sú väčšinu dňa vonku a často bez možnosti skryť sa v tieni. "Priestory, kde sa môžu schladiť či napiť, sú pre nich často nedostupné. Z nákupných centier, kde si môžu doplniť vodu a skryť sa pred horúčavou, sú vyháňaní," povedal Kákoš. Horúčavy ľuďom bez domova spôsobujú či zhoršujú srdcovo-cievne ochorenia, majú problémy s nohami, nevoľnosti a horšie sa im hoja rany. "Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú veľké zdravotné riziko," upozornil Kákoš.
Záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna radí, ako reagovať v prípade, že uvidíme niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku. Vtedy je podľa neho správne zistiť, či dotyčný nepotrebuje pomoc. Poskytnúť prvú pomoc je totiž podľa neho jednoduché.
"Človeka stačí osloviť a zistiť, či reaguje. Ak áno, môžete sa opýtať, či nepotrebuje pomoc, napríklad fľašu s vodou alebo presun do tieňa. Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to," povedal Brna. V prípade, že ak na oslovenie človek nereaguje a vyzerá byť v ohrození života, ihneď treba zavolať na linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.
PR manažérka Dominika Uhlárová z Depaul Slovensko upozornila, že sa často stáva to, že sú ľudia ležiaci na ulici obchádzaní. "Často sú totiž nálepkovaní ako ”opití ožrani". Chceli by sme každého povzbudiť, aby zabudol na predsudky. Ktokoľvek z nás môže odpadnúť v dôsledku dehydratácie či iných zdravotných problémov, ako napríklad cukrovka. Človek môže pôsobiť dezorientovane či ležať na ulici, a je tak považovaný za človeka pod vplyvom omamných látok – akoby vtedy naša empatia išla do úzadia a podvedome triedime ľudí na ulici na tých, ktorí si zaslúžia a nezaslúžia" pomoc," dodala Uhlárová. Zdôraznila, že záujem v takýchto chvíľach môže byť otázkou záchrany života.
Depaul Slovensko sa obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Počas celého leta budú zbierať opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky a športové fľaše na vodu. Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 na adresu DEPUAL SLOVENSKO, n.o. , Opavská 24, Bratislava alebo poslať poštou na rovnakú adresu.
Organizácia priblížila, že počet ľudí, ktorí vyhľadajú ich služby a zariadenia je počas letných mesiacov porovnateľný so zimou. V týchto dňoch poskytuje Nocľaháreň sv. Vincenta v priemere 200 nocľahov. Ošetrovňu sv. Alžbety, kde poskytujú základné zdravotné ošetrenie, navštívia denne desiatky ľudí. Následky zimy ako omrzliny, podchladenie či existenčný stres sa totiž často prejavia práve v letných mesiacoch. Priebeh ochorení ľudí bez domova sa počas leta komplikuje aj pre stále nedostupnú adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
Zdroj: SITA.sk - Predsudky môžu stáť človeka bez domova život, Depaul prosí verejnosť o pomoc aj väčšiu všímavosť počas horúčav © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdravie a životy ľudí bez domova sú počas horúčav ohrozené. Horúce dni im totiž spôsobujú zdravotné problémy ako dehydratácia, úpal alebo sa im zhoršia chronické ochorenia. Obmedzený majú často aj prístup k pitnej vode. Nezisková organizácia Depaul Slovensko tak prosí verejnosť o všímavosť k ľuďom na ulici počas leta a spúšťa letnú materiálnu zbierku. Záchranári prišli aj s radami, ako ľuďom bez domova môžeme počas horúcich dní pomôcť.
Riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš upozornil, že ľudia bez domova sú väčšinu dňa vonku a často bez možnosti skryť sa v tieni. "Priestory, kde sa môžu schladiť či napiť, sú pre nich často nedostupné. Z nákupných centier, kde si môžu doplniť vodu a skryť sa pred horúčavou, sú vyháňaní," povedal Kákoš. Horúčavy ľuďom bez domova spôsobujú či zhoršujú srdcovo-cievne ochorenia, majú problémy s nohami, nevoľnosti a horšie sa im hoja rany. "Dehydratácia, popáleniny a úpal pre ľudí na ulici predstavujú veľké zdravotné riziko," upozornil Kákoš.
Ako pomôcť človeku na ulici počas horúčav
Záchranár a vedúci Tréningového centra ZaMED Patrik Brna radí, ako reagovať v prípade, že uvidíme niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku. Vtedy je podľa neho správne zistiť, či dotyčný nepotrebuje pomoc. Poskytnúť prvú pomoc je totiž podľa neho jednoduché.
"Človeka stačí osloviť a zistiť, či reaguje. Ak áno, môžete sa opýtať, či nepotrebuje pomoc, napríklad fľašu s vodou alebo presun do tieňa. Pokiaľ pomoc odmietne, rešpektujme to," povedal Brna. V prípade, že ak na oslovenie človek nereaguje a vyzerá byť v ohrození života, ihneď treba zavolať na linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora.
Predsudky môžu stáť človeka život
PR manažérka Dominika Uhlárová z Depaul Slovensko upozornila, že sa často stáva to, že sú ľudia ležiaci na ulici obchádzaní. "Často sú totiž nálepkovaní ako ”opití ožrani". Chceli by sme každého povzbudiť, aby zabudol na predsudky. Ktokoľvek z nás môže odpadnúť v dôsledku dehydratácie či iných zdravotných problémov, ako napríklad cukrovka. Človek môže pôsobiť dezorientovane či ležať na ulici, a je tak považovaný za človeka pod vplyvom omamných látok – akoby vtedy naša empatia išla do úzadia a podvedome triedime ľudí na ulici na tých, ktorí si zaslúžia a nezaslúžia" pomoc," dodala Uhlárová. Zdôraznila, že záujem v takýchto chvíľach môže byť otázkou záchrany života.
Depaul Slovensko sa obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Počas celého leta budú zbierať opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky a športové fľaše na vodu. Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 na adresu DEPUAL SLOVENSKO, n.o. , Opavská 24, Bratislava alebo poslať poštou na rovnakú adresu.
Organizácia priblížila, že počet ľudí, ktorí vyhľadajú ich služby a zariadenia je počas letných mesiacov porovnateľný so zimou. V týchto dňoch poskytuje Nocľaháreň sv. Vincenta v priemere 200 nocľahov. Ošetrovňu sv. Alžbety, kde poskytujú základné zdravotné ošetrenie, navštívia denne desiatky ľudí. Následky zimy ako omrzliny, podchladenie či existenčný stres sa totiž často prejavia práve v letných mesiacoch. Priebeh ochorení ľudí bez domova sa počas leta komplikuje aj pre stále nedostupnú adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
Zdroj: SITA.sk - Predsudky môžu stáť človeka bez domova život, Depaul prosí verejnosť o pomoc aj väčšiu všímavosť počas horúčav © SITA Všetky práva vyhradené.
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