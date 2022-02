Koalícia stojí podľa Remišovej na križovatke, pre paragraf 363 čoskoro nebude koho súdiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2022 - Vládna koalícia stojí na križovatke, keď sa musí rozhodnúť, či je reforma prokuratúry jej skutočnou prioritou. Skonštatovala to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala na to, že Generálna prokuratúra SR (GP SR) zrušila prostredníctvom paragrafu 363 Trestného poriadku časť obvinenia príbuznému bývalého ministra Petra Žigu Štefanovi Ž.Podľa Remišovej sa Slovensko dostáva do situácie, keď ani akákoľvek súdna reforma nepomôže spravodlivosti pri bielych golieroch a vysokopostavených obvinených, lebo pre kroky GP SR nebude koho súdiť. Tlačovú správu poskytlo tlačové oddelenie strany Za ľudí.Remišová uviedla, že generálny prokurátor Maroš Žilinka opäť použil sporný paragraf 363 Trestného poriadku, pričom sa tak stalo znovu v prospech „prominentného“ obvineného. Podľa vicepremiérky môžu mnohí stíhaní namietať kroky GP SR, či už z dôvodu „politickej zaujatosti generálneho prokurátora“, alebo aj dôvodu pochybností o tom, či generálna prokuratúra plní svoje úlohy v súlade so zákonom, alebo dochádza k zneužívaniu právomocí, ako to naznačujú aj predstavitelia Národnej kriminálnej agentúry pri stíhaní ich vyšetrovateľov.