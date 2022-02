Naď vysvetlil starostom a primátorom obrannú dohodu s USA, ukázal fakty a odmietol dezinformácie

Dohoda nemá súvis s nákupom stíhačiek

Informovali o modernizačných projektoch

Návrh na pracovnú skupinu

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na dnešnom stretnutí poprosil predstaviteľov samospráv o zodpovednosť v súvislosti s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA. Šéf rezortu obrany sa stretol na ministerstve so starostami a primátormi a predložil im fakty o dohode a odmietol všetky dezinformácie, ktoré o nej kolujú.Tlačovú správu poskytla hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková.„Nevidím zmysel v ustupovaní prízemným klamstvám a podieľaní sa na šírení strachu a lží. Myslím, že dnes sme sa v tomto zhodli. Bola to naozaj konštruktívna diskusia,“ uviedol Naď, ktorý poskytol primátorom informácie založené na faktoch. Pripomenul, že Dohoda o obrannej spolupráci nemá súvis s nákupom stíhačiek F-16, ktorý bol uskutočnený ešte v roku 2018 a ani s rekonštrukciou letiska Sliač.Zopakoval však, že na Slovensku pre dohodu nevzniknú americké základne, nedovezú sa žiadne zbrane hromadného ničenia a nebude žiadne uzatváranie cesty medzi Banskou Bystricou a Sliačom a zaberanie súkromného majetku. „Toto všetko sú témy, ktoré s obľubou zneužívajú extrémisti a klamári,“ zopakoval šéf rezortu obrany. Prítomných ubezpečil, že všetky kroky rezortu obrany v tomto smere sú v súlade s legislatívou, bezpečnosťou a záujmami tejto krajiny, teda aj jej obyvateľov.Generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR Ján Bučan a zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR Ľubomír Svoboda informovali prítomných o konkrétnych modernizačných projektoch, ktoré rezort plánuje realizovať na vojenskom letisku Sliač. Rezort do rekonštrukcie v priebehu troch až štyroch rokov investuje viac ako 100 miliónov eur.V rámci modernizácie budú budované nové rolovacie dráhy, trafostanica či napríklad vstupné brány a kompletne bude už tento rok vymenený aj letiskový prehľadový radar. Rezort obrany pritom zdôraznil, že všetky pripravované a realizované projekty rátajú s civilnou prevádzkou na letisku Sliač. Súčasťou projektov sú aj opatrenia v prospech občanov priľahlých oblastí, ako napríklad vybudovanie odrážačov hluku alebo novej prístupovej cesty, ktorá odľahčí komunikácie v meste Sliač.Počas prvej etapy modernizácie sa v súvislosti s rekonštrukciou letiska pripravuje a realizuje celkovo 14 projektov prostredníctvom agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency - NSPA), 11 projektov v rámci Programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP) a osem projektov v réžii MO SR. V druhej etape v rokoch 2026 až 2030 plánuje rezort obrany ďalších 11 projektov.Primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová predniesla počas stretnutia návrh na zriadenie pracovnej skupiny k problematike rekonštrukcie letiska, s čím ostatní zástupcovia samospráv a MO SR súhlasili.