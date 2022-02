Slovensko stojí na správnej strane dejín, bezpečnostná rada odsudzuje vyslanie vojsk na Ukrajinu (video)

Hrubé porušenie medzinárodného práva

Ruský imperializmus musí byť zastavený

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika, tak ako aj ostatné demokratické krajiny, odsudzuje vyslanie ruských ozbrojených síl na Ukrajinu. Skonštatovala to prezidentka Zuzana Čaputová po rokovaní bezpečnostnej rady. Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na tlačovej besede zdôraznil, že Rusko sa vyhráža zbraňami a Slovensko stojí na správnej strane dejín.Je totiž súčasťou koalície štátov, ktoré odsudzujú správanie Ruskej federácie a sú rozhodnuté urobiť všetko pre zachovanie mieru.Hlava štátu zdôraznila, že vyslanie ruských vojakov na Ukrajinu je hrubé porušenie medzinárodného práva a narušenie územnej celistvosti Ukrajiny. „Nie je to žiaden náhly krok, ktorý by bol vo výsledku nečakaný. Všetci vieme, že posledné mesiace a obzvlášť posledné týždne bola veľmi vysoká koncentrácia ruských vojenských jednotiek v okolí ukrajinských hraníc. V celkovom počte sa dnes hovorí o 190-tisíc vojakoch,“ vysvetlila Čaputová, ktorá odsúdila konanie Ruska.Členovia bezpečnostnej rady štátu sa rozprávali o tom, aký môže mať posledný vývoj na Ukrajine dopady na Slovenskú republiku. „Keby nastala vojenská eskalácia na Ukrajine, malo by to minimálne tie konzekvencie, že by na Slovensko smerovali Ukrajinci, ktorí by utekali pred vojnou. Aj toto bolo predmetom debaty na bezpečnostnej rade,“ pokračovala Čaputová s tým, že rokovali aj o konkrétnych legislatívnych a technických krokoch Slovenska pri príprave na ďalší vývoj situácie. Prezidentka však zdôraznila, že Slovenská republika v súčasnosti nie je bezprostredne vojensky ohrozená.„Ruský imperializmus musí byť zastavený. Prezident Putin nesmie mať ani na chvíľu pocit, že násilím vytvorí na Ukrajine ruský protektorát a po vzore bývalých komunistov spustí železnú oponu,“ povedal Heger. Premiér doplnil, že o európskej bezpečnosti, slobode a nezávislosti Slovenska sa rozhoduje na ukrajinských hraniciach. Vyzval preto na jednotu a na podporu Ukrajine. Na záver skonštatoval, že si Slovensko musí splniť domácu úlohu a posilniť vlastnú obranyschopnosť a modernizovať Ozbrojené sily SR.Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok 21. februára rozhodol uznať nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti ukrajinského územia a kontrolujú ich proruskí separatisti. Zároveň s lídrami separatistických oblastí podpísal dohody o vojenskej spolupráci. Ešte v noci poslal ruské vojská do Doneckej a Luhanskej oblasti plniť údajnú „mierovú“ operáciu.