Progresívci varujú pred obmedzovaním mimovládok, súčasné kroky vlády prirovnávajú k praktikám z obdobia komunizmu (video)

26.8.2024 (SITA.sk) - To, čo Viktorovi Orbánovi trvalo roky, to sa táto koalícia snaží spraviť za niekoľko mesiacov. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Beáta Jurík PS ) na pondelkovej tlačovej besede.To, čo sa dnes na Slovensku deje, je podľa nej ako opajcovaná verzia Orbánovho návodu, ako zničiť demokraciu a ako v 21. storočí v srdci Európy opäť nastoliť autoritársky režim rýchlo a lacno. Vláda Roberta Fica nerieši problémy ľudí, nepomáha ľuďom a ničí to, čo doposiaľ fungovalo. Neustálymi útokmi na vymyslených nepriateľov sa snažia prekryť to jediné, čo dokážu robiť naozaj efektívne - zabezpečovanie slobody pre svojich ľudí. Do týchto zahrievacích útokov spadajú aj všetky útoky koalície na mimovládne organizácie,“ zdôraznila predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková (PS) a poukázala na škodlivý zámer, ktorý pochádza z dielne Inštitútu sociálnej demokracie, ktorým chcú zrušiť možnosť asignácie dvoch percent z daní právnickým osobám.Plaváková upozornila, že za tieto peniaze dostávajú bežní ľudia od organizácií oveľa viac pomoci, než je hodnota samostatných príspevkov. Proti tomuto návrhu sú aj samotné mimovládne organizácie , ktoré môžu vďaka dvom percentám realizovať mnohé pomáhajúce aktivity a projekty. Teraz sú však v ohrození.„Ide o mnoho organizácií, ktoré ľuďom na Slovensku pomáhajú tam, kde štát zlyháva. Namiesto toho, aby vláda začala konečne riešiť problémy ľudí, chce zničiť ešte aj tých, ktorí sa problémom ľudí dennodenne venujú. Smer Slovenská národná strana (SNS) útočia na občiansku spoločnosť,“ uviedla Plaváková a pripomenula, že minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) navrhoval zrušiť dve percentá z daní úplne.„Potreboval peniaze na svoje populistické rozhadzovanie pred prezidentskými voľbami. Po našom tlaku sa tento návrh nestal realitou. Teraz je tu opäť, len v inej podobe,“ dodala poslankyňa a pokračovala, že na rokovaní parlamentu je aktuálne aj návrh SNS, ktorým chcú po vzore Orbána nálepkovať mimovládne organizácie, ktoré majú zdroje aj zo zahraničia.„Oháňajú sa aj zámerom trestnoprávne postihovať organizácie, ktoré sa politicky angažujú,“ priblížila Plaváková. Poslankyňa Jurík doplnila, že ak tento návrh prejde, tak Európska komisia môže Slovensku udeliť mastnú pokutu.Plaváková upozornila, všetky návrhy, ktoré útočia na mimovládne organizácie, sú ohrozujúce pre mnohých ľudí, ktorým organizácie pomáhajú, ale aj pre samotný rozvoj spoločnosti. Fico už bol pri moci 4 500 dní. A čo dosiahol? Štát musia suplovať mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú zabezpečiť napríklad aj základnú zdravotnú starostlivosť. Za svoju činnosť si zaslúžia obrovské poďakovanie a nie polená pod nohy a zastrašovanie,“ zdôraznila poslankyňa s tým, že vláde je to však jedno a ďalej ničia kultúru, právny štát a prepínajú Slovensko do autoritárskeho režimu.„Chcú obmedzovať práva ľudí, chrániť seba a svojich blízkych a prepúšťať právoplatne odsúdených na slobodu. Mimovládne organizácie im prekážajú len z jedného dôvodu - spájajú aktívnych ľudí, ktorí si ctia slobodu a demokraciu, a preto dokážu neschopným a autoritárskym politikom nastavovať zrkadlo. Ten pohľad do neho sa im nepáči, a preto ho chcú rozbiť. A to nesmieme dopustiť,“ vyhlásila Plaváková.Jurík dodala, že vláda chce umlčať médiá, občiansky sektor a bude sa pokúšať umlčať aj opozíciu.„Medzitým útočia na menšiny, LGBT komunitu, Rómov, migrantov a ženy. Pretože rozdelená a vysilená občianska spoločnosť ich viac nedokáže brániť,“ dodala poslankyňa.Poslanec Ondrej Prostredník (PS) doplnil, že spoločnosť je v ohrození, pretože sú v ohrození základné princípy súdržnosti.„Ale čo robí vládna koalícia? Siaha na veľmi krehkú sieť spoločenskej súdržnosti tým, že chce zrušiť asignáciu právnických osôb pre dobročinné účely. Táto vláda pokračuje v tom, čo vie robiť najlepšie. Búra a ničí to, čo funguje, a nie je schopná priniesť nové zdroje do našej spoločnosti. Zdroje založené na inováciách hodných 21. storočia,“ povedal poslanec s tým, že vláda tak popiera to, čo sama chce a deklaruje, a to pokoj v spoločnosti.„Nemôžem si pomôcť, ale to, čo táto vláda robí, mi veľmi silne pripomína maniere komunistov po roku 1948. Jedna z prvých vecí, ktorú komunisti urobili, bolo zastavenie a rozpustenie združení a spolkov. Je všeobecne známe, že práve dobročinnosť bola na pleciach filantropických združení, do veľkej miery aj cirkvi. Toto všetko komunistom vadilo,“ uviedol Prostredník a zdôraznil, že na to, aby mohli dobre ovládať spoločnosť a naplniť svoje totalitné ambície museli rozložiť občiansku spoločnosť, ktorá sa navzájom o seba starala.„Komunisti rozkladali občiansku spoločnosť a Ficova vláda robí dnes presne to isté. Toto nemôžeme dovoliť a musíme sa proti tomu postaviť. Ak má byť v našej spoločnosti pokoj, potrebujeme atmosféru dôvery. Potrebujeme vzájomnú solidaritu a vedieť, že sa jeden na druhého môžeme spoľahnúť. Bez toho je pokoj v našej spoločnosti vážne ohrozený,“ uzavrel poslanec.