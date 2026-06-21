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21. júna 2026

Koalíciu čakajú tvrdé rokovania o rozpočte, sociálne opatrenia sú podľa Šutaja Eštoka prioritou


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hlasovanie o vyslovení nedôvery Minister vnútra SR Politika 24 Štátny rozpočet

Zároveň pripomenul, že vláda má aj po troch rokoch podporu všetkých 78 poslancov. Minister vnútra a predseda koaličného Hlasu-SD



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minister vnutra matus sutaj estok 676x462 21.6.2026 (SITA.sk) - Zároveň pripomenul, že vláda má aj po troch rokoch podporu všetkých 78 poslancov.


Minister vnútra a predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok nerozumie tlaku na skoršie schvaľovanie štátneho rozpočtu. Podľa neho je reálne jeho schvaľovanie tak ako zvyčajne, v októbri alebo novembri. Ako dodal, pri zostavovaní rozpočtu budú trvať na zachovaní sociálnych benefitov. Uviedol to v diskusnej relácii TV JOJ Politika 24.

„Máme priestor oddnes do neskorej jesene na rokovania o tom, ako bude vyzerať štátny rozpočet,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že koalíciu čakajú náročné rokovania. Ako dodal, nerozumie tlaku, aby sa rozpočet schvaľoval už v septembri. „Máme nejakú koaličnú zmluvu, nejaké programové vyhlásenie vlády a som presvedčený o tom, že je tu ambícia každého predsedu koaličnej strany napĺňať programové vyhlásenie vlády až do riadnych parlamentných volieb,“ dodal minister vnútra k otázke, že by rozpočet mohol byť posledným veľkým projektom súčasnej koalície a potom by sa začal predvolebný boj.

Šutaj Eštok sa vyjadril aj k vysloveniu dôvery vláde, o ktorej rokoval parlament. Vyslovenie dôvery vláde je podľa ministra vnútra jasnou deklaráciou, že aj keď majú koaličné strany medzi sebou nejaké výhrady, je tu garantovaná stabilita. Zároveň pripomenul, že vláda má aj po troch rokoch podporu všetkých 78 poslancov.


Zdroj: SITA.sk - Koalíciu čakajú tvrdé rokovania o rozpočte, sociálne opatrenia sú podľa Šutaja Eštoka prioritou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hlasovanie o vyslovení nedôvery Minister vnútra SR Politika 24 Štátny rozpočet
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