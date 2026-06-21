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21. júna 2026
Prešov má ďalšieho kandidáta na primátora, Artúr Benes stavia na nezávislosti a manažérskom prístupe
Benes opäť vstupuje do boja o primátorský post. Riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja
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Riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a nezávislý krajský poslanec Artúr Benes oznámil kandidatúru na post primátora Prešova v tohtoročných komunálnych voľbách. Do volebného súboja vstupuje opäť ako nezávislý kandidát bez podpory politických strán. Zároveň sa chce uchádzať aj o mandát poslanca mestského a krajského zastupiteľstva.
Svoju kandidatúru Benes ohlásil na sobotňajšom neformálnom stretnutí v Jazdeckom areáli v Prešove za účasti rodiny, priateľov a podporovateľov. „Rozhodol som sa, že opäť kandidujem ako nezávislý kandidát. Myslím si, že mám stále čo povedať komunálnej politike a mestu Prešov. Nezávislosť je pritom pre mňa určitým spôsobom sloboda a kandidujem preto, aby som vniesol do rozhodovacích procesov v meste Prešov riešenia pre mesto, a nie pre politické stranícke knižky,“ uviedol pre SITA Benes, ktorý už začal so zberom podpisov pod svoju kandidatúru.
Chce priniesť manažérsky prístup
Podľa neho je súčasná politická atmosféra poznačená konfliktmi medzi politickými tábormi, pričom komunálna politika by sa mala sústrediť predovšetkým na riešenie problémov obyvateľov. Tvrdí, že nezávislý kandidát má väčší priestor na pragmatickú komunikáciu s predstaviteľmi štátu bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť. „Chcem, aby mesto nerozhodovalo politicky, ale manažérsky,“ uviedol Benes. Zároveň avizoval, že sa bude snažiť vytvoriť aj vlastný tím kandidátov na poslancov zastupiteľstva.
Za jednu z najväčších výziev Prešova označil oživenie centra mesta a rozvoj cestovného ruchu. Mesto podľa neho potrebuje viac podujatí a atrakcií, ktoré prilákajú návštevníkov a podporia miestnu ekonomiku. Ako príklad uviedol podujatie Fragaria, ktorého je zakladateľom a do Prešova priviedlo za roky existencie desaťtisíce turistov. Organizoval pritom aj iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia s masovou účasťou.
Kampaň bez osobných útokov
Benes zároveň zdôraznil, že primátor by sa nemal sústreďovať len na každodennú správu mesta, ale najmä na jeho strategický rozvoj. Za kľúčové považuje získavanie investícií, podporu podnikateľského prostredia a rozvoj cestovného ruchu. Volebnú kampaň chce viesť bez osobných útokov a politických sporov.
Podľa jeho slov by mala byť založená na konkrétnych riešeniach a vízii rozvoja mesta. „Primátor by sa mal sústrediť na strategické ciele rozvoja mesta, doviesť doňho nadstavbu, a nielen sa sústrediť na kosenie a rekonštrukciu chodníkov, ktoré má zabezpečiť každý primátor,“ dodal 62-ročný kandidát.
V roku 2022 skončil štvrtý
Artúr Benes kandidoval na post primátora Prešova aj v komunálnych voľbách v roku 2022. Spomedzi 12 kandidátov obsadil štvrté miesto so ziskom 3 290 hlasov, čo predstavovalo viac ako 11 percent. Zvíťazil súčasný primátor František Oľha so ziskom 37,26 percenta hlasov pred bývalým dvojnásobným primátorom Pavlom Hagyarim (23,35 percenta), o ktorého možnej kandidatúre sa opäť hovorí aj pred tohtoročnými voľbami. Tretí skončil pred štyrmi rokmi Ľuboš Micheľ (11,65 percenta)
Kandidatúru na post primátora Prešova v nadchádzajúcich voľbách doteraz oznámili súčasný primátor František Oľha (Demokrati, s podporou Progresívneho Slovenska) a mestský poslanec Rastislav Mochnacký (KDH). Očakáva sa, že počet kandidátov sa bude v nasledujúcich mesiacoch ešte rozširovať. Spojené komunálne a župné voľby sa majú konať 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Prešov má ďalšieho kandidáta na primátora, Artúr Benes stavia na nezávislosti a manažérskom prístupe © SITA Všetky práva vyhradené.
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