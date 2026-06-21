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21. júna 2026

Masívny ukrajinský útok na Krym zabil štyroch ľudí, okupačné úrady zastavili predaj palív


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Kyjev tvrdí, že zasiahol vojenské a energetické objekty vrátane Kerčského mosta, Rusko hlási výpadky elektriny. Štyria ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia ...



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russia_ukraine_drone_attack_9_816 676x507 21.6.2026 (SITA.sk) - Kyjev tvrdí, že zasiahol vojenské a energetické objekty vrátane Kerčského mosta, Rusko hlási výpadky elektriny.

Štyria ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na Ruskom okupovaný Krymský polostrov.


Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť.



Údery na infraštruktúru


Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. „Podľa najnovších informácií zahynuli štyria ľudia a 28 bolo zranených,“ uviedol. Dodal, že od nedeľného rána sa pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom.


Ukrajina uviedla, že zasiahla vojenské logistické centrá, energetickú infraštruktúru a systémy protivzdušnej obrany na Kryme.



Ďalekonosné sankcie


Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že cieľom útoku boli aj Kerčský most spájajúci Krym s Ruskom, ako aj radarové a protivzdušné systémy.


„Naše ďalekonosné sankcie zasiahli vojenskú logistiku okupantov, ropný priemysel a protivzdušnú obranu,“ vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že ide o „spravodlivú odpoveď na brutálne útoky Ruska proti našim ľuďom“.


Pri útoku zahynul aj jeden človek na trajekte a poškodený bol ropný terminál v ruskom Krasnodarskom kraji. Časť Krymu zostala bez dodávok elektriny.



Rokovania stagnujú


Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru.


Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku.




Zdroj: SITA.sk - Masívny ukrajinský útok na Krym zabil štyroch ľudí, okupačné úrady zastavili predaj palív © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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