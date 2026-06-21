|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 21.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. júna 2026
Masívny ukrajinský útok na Krym zabil štyroch ľudí, okupačné úrady zastavili predaj palív
Kyjev tvrdí, že zasiahol vojenské a energetické objekty vrátane Kerčského mosta, Rusko hlási výpadky elektriny. Štyria ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia ...
Zdieľať
Štyria ľudia zahynuli a ďalších 28 utrpelo zranenia pri rozsiahlom ukrajinskom útoku na Ruskom okupovaný Krymský polostrov.
Okupačné úrady v nedeľu zároveň oznámili pozastavenie predaja pohonných látok na čerpacích staniciach pre verejnosť.
Údery na infraštruktúru
Podľa Moskvou dosadeného šéfa Krymu Sergeja Aksionova sa útok sústredil najmä na Kerčský polostrov. „Podľa najnovších informácií zahynuli štyria ľudia a 28 bolo zranených,“ uviedol. Dodal, že od nedeľného rána sa pohonné látky budú predávať len štátnym podnikom.
Ukrajina uviedla, že zasiahla vojenské logistické centrá, energetickú infraštruktúru a systémy protivzdušnej obrany na Kryme.
Ďalekonosné sankcie
Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že cieľom útoku boli aj Kerčský most spájajúci Krym s Ruskom, ako aj radarové a protivzdušné systémy.
„Naše ďalekonosné sankcie zasiahli vojenskú logistiku okupantov, ropný priemysel a protivzdušnú obranu,“ vyhlásil Zelenskyj. Dodal, že ide o „spravodlivú odpoveď na brutálne útoky Ruska proti našim ľuďom“.
Pri útoku zahynul aj jeden človek na trajekte a poškodený bol ropný terminál v ruskom Krasnodarskom kraji. Časť Krymu zostala bez dodávok elektriny.
Rokovania stagnujú
Ukrajina v posledných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na ruskú energetickú infraštruktúru.
Tvrdí, že ich cieľom je oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy, ktoré financujú vojnu. Rokovania o ukončení konfliktu zatiaľ zostávajú bez pokroku.
Zdroj: SITA.sk - Masívny ukrajinský útok na Krym zabil štyroch ľudí, okupačné úrady zastavili predaj palív © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Koalíciu čakajú tvrdé rokovania o rozpočte, sociálne opatrenia sú podľa Šutaja Eštoka prioritou
Staré Mesto odštartuje Kultúrne leto veľkým podujatím pred SND, návštevníkov čakajú mesiace plné zážitkov