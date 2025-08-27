Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. augusta 2025

Koaličná novela Zákona o hazardných hrách je podľa Huliaka prvým krokom k ucelenej štátnej politike v tejto oblasti


Tagy: Minister športu a cestovného ruchu Nelegálny hazard Zákon o hazardných hrách

Štát nemá v oblasti hazardných hier jasnú koncepciu, pričom navrhovaná koaličná novela Zákona o hazardných hrách je prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom ...



Zdieľať
653799d794da7196651781 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Štát nemá v oblasti hazardných hier jasnú koncepciu, pričom navrhovaná koaličná novela Zákona o hazardných hrách je prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom hazardných hier. Uviedol to v stanovisku minister cestovného ruchu a športu a šéf Strany vidieka Rudolf Huliak. Novela podľa neho prispeje k boju proti nelegálnemu hazardu a posilňuje pozíciu štátneho Tiposu, ktorý nemalú časť svojho zisku vracia naspäť ľuďom.

Ochrana pred hazardom


„Nelegálne herne a online kasína ničia životy ľudí. Môže v nich hrať každý, aj závislý gambler. Nerozumiem výhradám, že náš návrh podporuje hranie hazardných hier. Práve naopak. V regulovanom kasíne a online herni musí hráč prejsť kontrolu a identifikovať sa. Nebude môcť hrať niekto, kto poberá sociálne dávky. Niekto, kto kto neplatí výživné. Niekto, kto neplatí dane. Týmto práve ochránime slabšie príjmové vrstvy pred hazardom," uviedol Huliak na margo opozičnej kritiky.

Koaliční poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.

„Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť,“ uvádzajú predkladatelia.

Výsmech občianskym aktivistom


Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.

Opoziční Demokrati návrh kritizovali s tým, že návrh je v rozpore s ústavou, nešiel do medzirezortného pripomienkového konania a je výsmechom občianskym aktivistom, ktorým sa v minulosti podarilo presadiť reguláciu hazardu. Takisto by podľa nich odobral kompetencie mestám a obciam v oblasti hazardu. Podľa Huliaka je však jej účelom vytvoriť moderný a účinný rámec na jeho reguláciu.

„Jej cieľom je predovšetkým boj proti nelegálnemu hazardu, ochrana zraniteľných skupín, zvýšenie bezpečnosti hráčov a zabezpečenie príjmov štátu z legálneho hrania. Zavedením kontrol, moderných predajných kanálov a Komory stávkových spoločností sa zvyšuje dohľad nad hazardom a zároveň sa posilňuje pozícia štátnej lotériovej spoločnosti Tipos, čím sa zabezpečuje, že hazard prebieha bezpečne, transparentne a v súlade so zákonom," dodal minister.


Zdroj: SITA.sk - Koaličná novela Zákona o hazardných hrách je podľa Huliaka prvým krokom k ucelenej štátnej politike v tejto oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister športu a cestovného ruchu Nelegálny hazard Zákon o hazardných hrách
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ozbrojenec v Minneapolise zabil dve deti katolíckej školy
<< predchádzajúci článok
Seniorku vo Vranove nad Topľou pripravili podvodníci o 30-tisíc eur, polícia po páchateľoch stále pátra – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 