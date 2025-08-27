|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2025
Koaličná novela Zákona o hazardných hrách je podľa Huliaka prvým krokom k ucelenej štátnej politike v tejto oblasti
Štát nemá v oblasti hazardných hier jasnú koncepciu, pričom navrhovaná koaličná novela Zákona o hazardných hrách je prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom ...
Zdieľať
27.8.2025 (SITA.sk) - Štát nemá v oblasti hazardných hier jasnú koncepciu, pričom navrhovaná koaličná novela Zákona o hazardných hrách je prvým krokom k ucelenej štátnej politike ohľadom hazardných hier. Uviedol to v stanovisku minister cestovného ruchu a športu a šéf Strany vidieka Rudolf Huliak. Novela podľa neho prispeje k boju proti nelegálnemu hazardu a posilňuje pozíciu štátneho Tiposu, ktorý nemalú časť svojho zisku vracia naspäť ľuďom.
„Nelegálne herne a online kasína ničia životy ľudí. Môže v nich hrať každý, aj závislý gambler. Nerozumiem výhradám, že náš návrh podporuje hranie hazardných hier. Práve naopak. V regulovanom kasíne a online herni musí hráč prejsť kontrolu a identifikovať sa. Nebude môcť hrať niekto, kto poberá sociálne dávky. Niekto, kto kto neplatí výživné. Niekto, kto neplatí dane. Týmto práve ochránime slabšie príjmové vrstvy pred hazardom," uviedol Huliak na margo opozičnej kritiky.
Koaliční poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
„Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť,“ uvádzajú predkladatelia.
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Opoziční Demokrati návrh kritizovali s tým, že návrh je v rozpore s ústavou, nešiel do medzirezortného pripomienkového konania a je výsmechom občianskym aktivistom, ktorým sa v minulosti podarilo presadiť reguláciu hazardu. Takisto by podľa nich odobral kompetencie mestám a obciam v oblasti hazardu. Podľa Huliaka je však jej účelom vytvoriť moderný a účinný rámec na jeho reguláciu.
„Jej cieľom je predovšetkým boj proti nelegálnemu hazardu, ochrana zraniteľných skupín, zvýšenie bezpečnosti hráčov a zabezpečenie príjmov štátu z legálneho hrania. Zavedením kontrol, moderných predajných kanálov a Komory stávkových spoločností sa zvyšuje dohľad nad hazardom a zároveň sa posilňuje pozícia štátnej lotériovej spoločnosti Tipos, čím sa zabezpečuje, že hazard prebieha bezpečne, transparentne a v súlade so zákonom," dodal minister.
Zdroj: SITA.sk - Koaličná novela Zákona o hazardných hrách je podľa Huliaka prvým krokom k ucelenej štátnej politike v tejto oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ochrana pred hazardom
„Nelegálne herne a online kasína ničia životy ľudí. Môže v nich hrať každý, aj závislý gambler. Nerozumiem výhradám, že náš návrh podporuje hranie hazardných hier. Práve naopak. V regulovanom kasíne a online herni musí hráč prejsť kontrolu a identifikovať sa. Nebude môcť hrať niekto, kto poberá sociálne dávky. Niekto, kto kto neplatí výživné. Niekto, kto neplatí dane. Týmto práve ochránime slabšie príjmové vrstvy pred hazardom," uviedol Huliak na margo opozičnej kritiky.
Koaliční poslanci Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec v rámci novely zákona o hazardných hrách navrhujú umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie, ďalej navrhujú zrušenie zákazu prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, a tiež 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
„Cieľom návrhu zákona je tiež vyňatie národnej lotériovej spoločnosti spod pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým obec ustanoví nemožnosť umiestniť kasíno v budovách špecifikovaných v zákone o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pokiaľ bude prevádzkovateľom hazardných hier v kasíne národná lotériová spoločnosť,“ uvádzajú predkladatelia.
Výsmech občianskym aktivistom
Novela zároveň skracuje podľa predkladateľov neprimerane dlhú dobu na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Takisto umožňuje prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.
Opoziční Demokrati návrh kritizovali s tým, že návrh je v rozpore s ústavou, nešiel do medzirezortného pripomienkového konania a je výsmechom občianskym aktivistom, ktorým sa v minulosti podarilo presadiť reguláciu hazardu. Takisto by podľa nich odobral kompetencie mestám a obciam v oblasti hazardu. Podľa Huliaka je však jej účelom vytvoriť moderný a účinný rámec na jeho reguláciu.
„Jej cieľom je predovšetkým boj proti nelegálnemu hazardu, ochrana zraniteľných skupín, zvýšenie bezpečnosti hráčov a zabezpečenie príjmov štátu z legálneho hrania. Zavedením kontrol, moderných predajných kanálov a Komory stávkových spoločností sa zvyšuje dohľad nad hazardom a zároveň sa posilňuje pozícia štátnej lotériovej spoločnosti Tipos, čím sa zabezpečuje, že hazard prebieha bezpečne, transparentne a v súlade so zákonom," dodal minister.
Zdroj: SITA.sk - Koaličná novela Zákona o hazardných hrách je podľa Huliaka prvým krokom k ucelenej štátnej politike v tejto oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ozbrojenec v Minneapolise zabil dve deti katolíckej školy
Ozbrojenec v Minneapolise zabil dve deti katolíckej školy
<< predchádzajúci článok
Seniorku vo Vranove nad Topľou pripravili podvodníci o 30-tisíc eur, polícia po páchateľoch stále pátra – FOTO
Seniorku vo Vranove nad Topľou pripravili podvodníci o 30-tisíc eur, polícia po páchateľoch stále pátra – FOTO