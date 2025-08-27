|
Streda 27.8.2025
|Denník - Správy
27. augusta 2025
Ozbrojenec v Minneapolise zabil dve deti katolíckej školy
Tagy: detské obete Streľba v škole
Dve deti zomreli, keď ozbrojený muž meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zaútočil na kostol. Podľa polície zranenia utrpelo 14 detí a traja dospelí. Miestny rozhlas informoval, že niekoľko z nich je v ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Dve deti zomreli, keď ozbrojený muž meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zaútočil na kostol. Podľa polície zranenia utrpelo 14 detí a traja dospelí. Miestny rozhlas informoval, že niekoľko z nich je v kritickom stave.
Ozbrojený muž „začal strieľať z pušky cez okná kostola smerom k deťom sediacim v laviciach počas omše,“ povedal novinárom náčelník polície v Minneapolise Brian O'Hara. Žiaci katolíckej školy boli v kostole pri príležitosti začiatku školského roka.
„Modlím sa za naše deti a učiteľov, ktorých prvý týždeň v škole poznačil tento hrozný násilný čin,“ povedal guvernér Minnesoty Tim Walz. Oficiálny účet Minneapolisu na sieti X uviedol, že „v tejto chvíli neexistuje pre komunitu žiadna aktívna hrozba“. Vyzval ľudí, aby „sa držali ďalej od oblasti, aby umožnili záchranárom pomôcť obetiam."
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojenec v Minneapolise zabil dve deti katolíckej školy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: detské obete Streľba v škole
