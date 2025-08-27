Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. augusta 2025

Ozbrojenec v Minneapolise zabil dve deti katolíckej školy


Tagy: detské obete Streľba v škole

Dve deti zomreli, keď ozbrojený muž meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zaútočil na kostol. Podľa polície zranenia utrpelo 14 detí a traja dospelí. Miestny rozhlas informoval, že niekoľko z nich je v ...



Zdieľať
school shooting minneapolis_52740 676x445 27.8.2025 (SITA.sk) - Dve deti zomreli, keď ozbrojený muž meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota zaútočil na kostol. Podľa polície zranenia utrpelo 14 detí a traja dospelí. Miestny rozhlas informoval, že niekoľko z nich je v kritickom stave.


Ozbrojený muž „začal strieľať z pušky cez okná kostola smerom k deťom sediacim v laviciach počas omše,“ povedal novinárom náčelník polície v Minneapolise Brian O'Hara. Žiaci katolíckej školy boli v kostole pri príležitosti začiatku školského roka.

„Modlím sa za naše deti a učiteľov, ktorých prvý týždeň v škole poznačil tento hrozný násilný čin,“ povedal guvernér Minnesoty Tim Walz. Oficiálny účet Minneapolisu na sieti X uviedol, že „v tejto chvíli neexistuje pre komunitu žiadna aktívna hrozba“. Vyzval ľudí, aby „sa držali ďalej od oblasti, aby umožnili záchranárom pomôcť obetiam."


Zdroj: SITA.sk - Ozbrojenec v Minneapolise zabil dve deti katolíckej školy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: detské obete Streľba v škole
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Náhubková novela rokovacieho poriadku má za cieľ potlačiť práva opozície, podľa hnutia Slovensko ide o autokratické maniere – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Koaličná novela Zákona o hazardných hrách je podľa Huliaka prvým krokom k ucelenej štátnej politike v tejto oblasti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 