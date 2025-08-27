Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. augusta 2025

Seniorku vo Vranove nad Topľou pripravili podvodníci o 30-tisíc eur, polícia po páchateľoch stále pátra – FOTO


Tagy: Podvod prešovská krajská policajná hovorkyňa seniorka

O úspory vo výške 30-tisíc eur prišla 78-ročná dôchodkyňa, ktorá naletela podvodníkom. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa



Zdieľať
dochodkyna 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - O úspory vo výške 30-tisíc eur prišla 78-ročná dôchodkyňa, ktorá naletela podvodníkom. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ženu v utorok pred obedom telefonicky kontaktoval v jednom z vranovských rodinných domov údajný pracovník pošty s tým, že jej nesie doporučený list.


Neskôr seniorke volala žena, predstavila sa ako policajtka a oznámila jej, že do ich domu majú prísť štyria muži, ktorí ju budú chcieť okradnúť. „Pýtala sa koľko má pani rokov, koľko peňazí má doma, kto s ňou ešte býva, či sú na ich ulici kamerové systémy,“ uviedla Ligdayová s tým, že 78-ročná žena jej na všetky otázky odpovedala.

„,Policajtka' ubezpečila pani aby sa nebála, že je pripravená policajná akcia a zlodejov chytia pri čine. Je len potrebné, aby 30-tisíc eur, ktoré pani má doma odniesla na určené bezpečné miesto na ulici, dôchodkyňa tak urobila,“ dodala policajná hovorkyňa.

Dodala, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vranovský policajný vyšetrovateľ vedie v prípade trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Seniorku vo Vranove nad Topľou pripravili podvodníci o 30-tisíc eur, polícia po páchateľoch stále pátra – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podvod prešovská krajská policajná hovorkyňa seniorka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Koaličná novela Zákona o hazardných hrách je podľa Huliaka prvým krokom k ucelenej štátnej politike v tejto oblasti
<< predchádzajúci článok
Trump vyzval na trestné stíhanie miliardára Georgea Sorosa a jeho syna

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 