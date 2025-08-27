|
27. augusta 2025
Seniorku vo Vranove nad Topľou pripravili podvodníci o 30-tisíc eur, polícia po páchateľoch stále pátra – FOTO
O úspory vo výške 30-tisíc eur prišla 78-ročná dôchodkyňa, ktorá naletela podvodníkom. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa
27.8.2025 (SITA.sk) - O úspory vo výške 30-tisíc eur prišla 78-ročná dôchodkyňa, ktorá naletela podvodníkom. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ženu v utorok pred obedom telefonicky kontaktoval v jednom z vranovských rodinných domov údajný pracovník pošty s tým, že jej nesie doporučený list.
Neskôr seniorke volala žena, predstavila sa ako policajtka a oznámila jej, že do ich domu majú prísť štyria muži, ktorí ju budú chcieť okradnúť. „Pýtala sa koľko má pani rokov, koľko peňazí má doma, kto s ňou ešte býva, či sú na ich ulici kamerové systémy,“ uviedla Ligdayová s tým, že 78-ročná žena jej na všetky otázky odpovedala.
„,Policajtka' ubezpečila pani aby sa nebála, že je pripravená policajná akcia a zlodejov chytia pri čine. Je len potrebné, aby 30-tisíc eur, ktoré pani má doma odniesla na určené bezpečné miesto na ulici, dôchodkyňa tak urobila,“ dodala policajná hovorkyňa.
Dodala, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vranovský policajný vyšetrovateľ vedie v prípade trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.
