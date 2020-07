Nové stavebné predpisy majú byť hotové do októbra a nahradia zastaraný stavebný zákon z roku 1976

Ambiciózny termín

Moderné potreby

Dobre pripravené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pripraviť nové stavebné predpisy a predložiť ich do Národnej rady SR do októbra tohto roka považuje minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant hnutia Sme rodina) za ambiciózny termín.Pri príprave návrhov nových zákonov o územnom plánovaní a výstavbe , ktoré majú nahradiť zastaraný stavebný zákon z roku 1976, vrátane množstva noviel , bude rezort len odborne asistovať.Pripravovať a predkladať návrhy zákonov bude na základe novely kompetenčného zákona od 1. júla už Úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorý vedie Štefan Holý (nominant Sme rodina)."Termín je ambiciózny. Na stavebnej legislatíve pracujeme, netýka sa to len stavebného zákona, ale aj iných zákonov, napríklad, o územnom plánovaní," povedal Doležal."Iniciatívu prebral úrad podpredsedu vlády, ja túto dohodu rešpektujem. Maximálne pána podpredsedu vlády podporím v rámci nášho odborného projektového tímu," uviedol minister dopravy a výstavby na otázku agentúry SITA, či nové zákony stihnú predložiť do októbra.K tomuto dátumu sa zaviazala vláda Igora Matoviča (OĽaNO) vo svojom programovom vyhlásení. "Legislatívne bude zákon vznikať na úrade podpredsedu vlády, ale odborne ho budú naše tímy maximálne podporovať," dodal Doležal.Nové stavebné predpisy by mali zodpovedať potrebám 21. storočia so zámerom zjednodušiť a urýchliť výstavbu a zaviesť transparentnosť v tejto oblasti. Rekodifikácia stavebného práva podľa vládneho programu musí motivovať všetkých zúčastnených aktérov na konštruktívnej vecnej participácii, pričom vymožiteľnosť vlastníckeho práva musí byť vyvažovaná právom na priaznivé životné prostredie.Vláda zároveň plánuje plnú digitalizáciu stavebného konania najneskôr do novembra 2021. Význam územného plánovania chce posilniť rozšírením povinnosti mať územný plán na všetky obce, skrátením procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a spresnením postupov pri ich obstarávaní a schvaľovaní.Kabinet má v pláne zabezpečiť aj odbornú profesionalizáciu verejnej správy na úseku územného plánovania, v rámci zodpovednosti za územný rozvoj umožní obciam vyjadriť svoje požiadavky na rozvoj územia. Súčasne chce previesť výkon štátnej správy na iné subjekty, aby sa orgány územného plánovania mohli plne sústrediť na svoje kompetencie a štátna stavebná správa zefektívnila.Bývalé vedenie ministerstva dopravy a výstavby pripravilo návrhy zákonov o územnom plánovaní a výstavbe, vtedajší rezortný šéf Árpád Érsek (Most-Híd) ich aj predložil na vládu. Dosluhujúci kabinet Petra Pellegriniho 15. januára o oboch návrhoch zákonov už nerokoval. Rezort dopravy to zdôvodnil tým, že by ich vtedajší parlament už nestihol prerokovať pred parlamentnými voľbami koncom februára.Ministerstvo ich pripravilo s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022. Érsek vtedy povedal, že návrhy zákonov sú veľmi dobre pripravené. "Odborná verejnosť hovorí, že je to jeden z najlepších stavebných zákonov, čo sa doteraz pripravoval," vyhlásil Érsek v polovici januára. Od nového stavebného zákona očakával zjednodušenie a urýchlenie vydávania stavebných povolení . Jeho nástupca na poste podľa neho môže zvážiť, či bude v tomto procese pokračovať.K schváleniu nových pravidiel o územnom plánovaní a výstavbe sa zaviazla bývalá vládna koalícia strán Smer-SD, SNS a Most-Híd v programovom vyhlásení v roku 2016. Tento záväzok podobne ako viaceré ďalšie však nesplnila.