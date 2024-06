Šimečka: Vláda využíva lex atentát len na doživotnú rentu pre Fica a obmedzenie zhromažďovania (video)

Zákon zasahuje do slobody prejavu

Vláda ničí všetko, čo funguje

27.6.2024 (SITA.sk) - Vláda využíva schválenie legislatívneho balíčka lex atentát na presadenie zmien, ktoré s atentátom nijako nesúvisia, a to doživotnú rentu pre Roberta Fica a obmedzenie zhromažďovania. Tvrdí to opozičná strana Progresívne Slovensko (PS) , ktorá preto zvažuje, že sa obráti na Ústavný súd SR „Zákon aj po zmenách výrazne zasahuje do slobody prejavu, obmedzuje právo ľudí zhromažďovať sa a vyjadriť nesúhlas. Keď vláda hovorí o lex atentát 2 a 3, je na mieste obava, že tému budú naďalej zneužívať na obmedzovanie slobôd nás všetkých. Proti tomu sa určite postavíme,” zdôraznil predseda PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka Poslankyňa NR SR Zuzana Števulová poukázala na neprimerané zásahy do práva na zhromažďovanie, ktoré v zákone zostali aj po pozmeňujúcom návrhu. Zákon podľa nej naďalej obsahuje plošný zákaz, podľa ktorého budú obce musieť zakázať zhromažďovania pred domami osôb, ak sa protest koná pre výkon ich funkcie či povolania.„Konkurenčné zhromaždenia sa takisto po novom budú musieť zakázať. Máme voči tomuto zákonu veľké výhrady a aj z týchto dôvodov sme v PS hlasovali proti,” povedala Števulová.Šimečka vo štvrtok zároveň zhodnotil osem mesiacov fungovania parlamentu pod taktovkou vládnej koalície Smeru SNS . Tá podľa neho naplno predviedla svoje lajdáctvo, babráctvo, papalášizmus pri výkone moci a snahu zničiť to, čo funguje.„Mesiace sa nevedia dohodnúť na obsadení postu predsedu parlamentu, vlastné zákony dramaticky menia cez druhé čítanie či pozmeňujúce návrhy a musia ich x-krát opravovať. Celkový obraz je čistý chaos a neschopnosť,“ hovorí Šimečka.Zároveň poukazuje na to, že ministri si stihli zdvihnúť platy asi o polovicu a obišli pritom zákon, na futbal si lietajú vládnym špeciálom a Robertovi Ficovi schválili doživotnú rentu.„Namiesto budovania čohokoľvek pozitívneho koalícia ničí všetko, čo funguje - vyhadzujú odborníkov, likvidujú nezávislé inštitúcie, spravodlivosť, kultúrne fondy a devastujú aj slovenskú prírodu,” zhodnotil predseda PS.