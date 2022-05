Koaličný politici reagujú na výsledok hlasovania o vzatí Fica do väzby

Výsledok hlasovania parlamentu o vydaní poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby je najväčšia prehra politickej kariéry lídra OĽANO Igora Matoviča. Na sociálnej sieti to vyhlásil šéf SaS Richard Sulík.



"Toto je najväčšia prehra politickej kariéry lídra OĽANO. A porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj vlastné poslankyne. Už nikdy nebudú môcť hovoriť o boji proti korupcii," skonštatoval Sulík.

V. Remišová: Niektorí poslanci rozhodli, že R. Fico je bezdôvodne chránená osoba

SaS: Je namieste sa rozprávať o prínose Sme rodina v koalícii

Niektorí poslanci Národnej rady (NR) SR svojím postojom pri hlasovaní o vydaní Roberta Fica (Smer-SD) rozhodli, že je bezdôvodne špeciálne chránenou osobou. Vyhlásila to v stanovisku šéfka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.Tvrdí, že Fica sa rozhodli podržať ľudia, ktorí sľubovali občanom a voličom, že sú proti korupcii a proti mafiánskemu štátu. "Všetci tí, ktorí volili poslancov vládnej koalície, sú ľudia, ktorí nesúhlasili s tým, čo robil Robert Fico s našou krajinou. Niektorí poslanci sa im dnes vysmiali do tváre a rozhodli, že na Slovensku nad občanmi sedí Robert Fico ako bezdôvodne špeciálne chránená osoba," skonštatovala šéfka Za ľudí.Očakáva, že ľudia týmto politikom vystavia vysvedčenie. "Spôsobené škody však už nikdy nenapravia," doplnila s tým, že stredajšie hlasovanie pre mnohých znamená hlboké sklamanie z toho, že mafia má v tejto krajine stále obrovskú moc. Ak vládna koalícia sľúbila ľuďom, že sa vyrovná s korupciou a zločinom, je podľa nej otázkou, ako chcú títo poslanci ďalej v koalícii pracovať.Poslanci v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť prokuratúry o vzatie Fica do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74. Za vzatie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS, ako aj väčšina poslancov OĽANO s výnimkou Romany Tabák, ktorá nehlasovala, a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala. Pri hlasovaní sa zdržali aj poslanci hnutia Sme rodina.



Je namieste sa rozprávať o tom, aký prínos má hnutie Sme rodina v koalícii. Vyhlásila to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v stredu po hlasovaní o žiadosti Generálnej prokuratúry (GP) SR na vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková si myslí, že Sme rodina nemá byť v koalícii.



Stredajšie hlasovanie bude podľa Zemanovej predmetom diskusie medzi koaličnými lídrami. Skonštatovala, že sa budú rozprávať o tom, či táto koalícia ešte dáva zmysel. Osobne si myslí, že je čas hovoriť o tom, že by sa s hnutím Sme rodina "rozlúčili". "Ja si myslím, že Sme rodina nemá byť v koalícii, že nie je prínosom," zdôraznila Bittó Cigániková.



Zemanová sa zároveň pýtala lídra OĽANO Igora Matoviča, aké "takzvané osobnosti" dal na svoju kandidátku, keď sľúbil očistu od korupcie a teraz jeho poslanci "zlyhali v rozhodujúcej chvíli". "Takto to vyzerá, keď na kandidátku dávate niekoho, kto ide práve okolo," dodala Bittó Cigániková, podľa ktorej dve poslankyne OĽANO, ktoré nepodporili vydanie Fica, spravili z Matoviča a OĽANO "paródiu na boj proti korupcii".



Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť GP SR o vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov.

Tlačovku OĽaNO narušila poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. „Igor, príde ti toto normálne? Hanbi sa, ako sa správaš,“ povedala na adresu Matoviča, ktorý kritizoval SaS za ich kritiku OĽaNO. Matovič potom tiež dodal, že bez Sme rodina sa v koalícii fungovať nedá. „Ako by sme teda mali potrestať Sme rodina v tejto veci?“ pýta sa. „Boris Kollár sa verejne priznáva k tomu, že je tabu siahnuť na paragraf 363,“ povedal Matovič s tým, že keby nemali koaličných partnerov, paragraf 363 by bol dávno zrušený. „Stále ale ťaháme spolu a verím, že sa nám väčšina dobrých vecí podarí zrealizovať,“ dodal líder hnutia OĽaNO. Čo urobí, ak bude SaS žiadať odchod Sme rodina z koalície? „Jednoducho to nevychádza,“ povedal o počtoch koaličných poslancov bez Sme rodina. „Je jedno, kto z nich by odišiel, vládnuť by sa už nedalo,“ odpovedal Matovič na otázku, ktorého z koaličných partnerov by si vybral v prípade, ak by SaS podmienila svoju účasť v koalícii odchodom Sme rodina.

Progresívne Slovensko vyzýva Hegera k vylúčeniu Sme rodiny z vlády

Bratislava 4. mája (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby z vlády vylúčil hnutie Sme rodina na čele s Borisom Kollárom. Výzvu mu adresuje v súvislosti s hlasovaním poslancov hnutia v prípade vydania lídra Smeru-SD Roberta Fica na trestné stíhanie. Kollár podľa predsedníčky PS Ireny Bihariovej otvorene napľul do tváre spravodlivosti a občanom Slovenska ukázal, že politika "našich ľudí" sa neskončila.



"Nehlasovanie členov Sme rodina za vydanie poslanca Fica na trestné stíhanie je posledná čiara, ktorú počas svojej účasti vo vládnej koalícii prekročili. Pokračovaním koalície so Sme rodina by táto 'protikorupčná vláda' na čele s premiérom stratila akúkoľvek tvár," skonštatovala Bihariová vo svojom stanovisku.

Pripomenula, že súčasná vláda postavila svoju legitimitu na sľube obnovy právneho štátu, na záruke rovnosti pred zákonom pre všetkých, bez ohľadu na to, či ide o bývalého premiéra, vládneho poslanca alebo radového občana bez imunity. Podotkla, že v koalícii so Sme rodina nebude očista orgánov činných v trestnom konaní možná. PS je presvedčené, že Kollár a jeho strana napáchali za dva roky vlády obrovské škody, zablokovali veľké množstvo potrebných reforiem a zákonov či hlasovali za "nebezpečné návrhy".



Poslanci v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť prokuratúry o vzatie Fica do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74. Za vzatie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS, ako aj väčšina poslancov OĽANO s výnimkou Romany Tabák, ktorá nehlasovala, a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala. Pri hlasovaní sa zdržali aj poslanci hnutia Sme rodina.

Aliancia: Koalícia stratila svoj kredit a potopila svoju vlajkovú loď



Súčasná koalícia stratila svoj kredit a potopila svoju vlajkovú loď, s ktorou išla do volebného súboja a vládnutia. Skonštatovala to mimoparlamentná maďarská strana Aliancia na margo výsledku hlasovania o vydaní lídra Smeru-SD Roberta Fica na trestné stíhanie.



"Táto koalícia dnes celkom stratila svoj kredit. Po dvoch rokoch chaosu, nezvládnutia pandemickej a hospodárskej krízy potopila svoju vlajkovú loď, s ktorou išla do volebného súboja a vládnutia," uviedla strana v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.



Konrád Rigó, ktorý v súčasnosti vedie platformu Mosta-Híd v strane Aliancia, poznamenal, že koalícia neprešla ani skúškou z protikorupčného boja. "Obnovenie dôvery v spravodlivosť a právny štát sa má začať v parlamente. Po tom, čoho sme boli svedkami dnes, si môžeme byť celkom istí, že ideme opačným smerom," podotkol.