Fico sa stíhaniu bráni politickými útokmi. Podľa Čaputovej je to jeho štýl, no ona túto hru nebude hrať

Ficovu hru nebude hrať

Citlivý test demokracie

26.4.2022 - To, že sa Robert Fico svojmu stíhaniu bráni politickými útokmi, zodpovedá jeho politickému štýlu, ktorý postavil na hľadaní nepriateľov a na diskreditácii tých, ktorí mu stoja v ceste. Prezidentka Zuzana Čaputová to skonštatovala vo svojom profile na sociálnej sieti.Hlava štátu zdôraznila, že nebude hrať hru Roberta Fica. „Je založená na lži a oslabuje dôveru v spravodlivosť. To posledné, čo orgány činné v trestnom konaní teraz potrebujú, sú tlaky od politikov,“ vyhlásila.Čaputová pripomenula, že každé trestné stíhanie opozičného politika je pre krajinu citlivým testom demokracie a keď sa má pred súd postaviť bývalý premiér, platí to dvojnásobne.„V tomto teste obstojíme len vtedy, keď každý jeden krok prebehne striktne v súlade so zákonom,“ povedala s tým, že ďalší postup vyšetrovania bude pozorne sledovať. „Tu nie je miesto na konšpirácie, ani politické divadlo,“ uzavrela.