Kočner má opäť vypovedať pred súdom, chce vysvetliť komunikáciu z aplikácie Threema

Marian Kočner, ktorý je obžalovaný v prípade úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a tiež prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho by mal v pondelok 9. marca vypovedať pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.
Ako avizoval na predošlom pojednávaní vo februári, vysvetliť chce aj komunikácie z aplikácie Threema, ktoré podľa orgánov činných v trestnom konaní dokazujú jeho spojitosť s vraždou novinára. Spontánna výpoveď môže podľa obžalovaného trvať približne pol hodinu, vysvetľovanie komunikácie z Threemy a aplikácie WhatsApp za pomoci audiovizuálnej techniky však bude s vysokou pravdepodobnosťou dlhšie. Termíny pojednávania sú však vytýčené aj na utorok 10. a stredu 11. marca.
Obhajoba chce reagovať na názor Najvyššieho súdu
Obhajca obžalovaného Marek Para vo februári pre médiá pripomenul, že Kočner vypovedal v priebehu predošlých súdnych procesov niekoľkokrát. „Chceme len výraznejšie alebo dôraznejšie zareagovať na názor, ktorý prezentoval najvyšší súd, alebo na dôkazy, ktoré najvyšší súd povedal, že máme vykonať,“ zdôraznil Para.
Poukázal pritom na to, že dôkazom v konaní sú dva mobilné telefóny, ktoré však obsahujú rôzne znenie niektorých správ medzi Kočnerom a spoluobžalovanou Alenou Zsuzsovou. „Toto nevedel vysvetliť ani znalec,“ uviedol advokát.
Obhajoba pritom podľa neho trvá na tom, že Threema je nezákonne získaný dôkaz. Ak by však na neho obhajoba nereagovala, procesne sa podľa Paru znevýhodní. „My by sme sa stavali do nevýhodnej pozície, keby sme niektoré správy nevysvetľovali,“ dodal Para.
Obžaloba v prípade vraždy Kuciaka
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Priebeh vraždy vo Veľkej Mači
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica.
Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol. Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Prípad sa na súde rieši už tretíkrát
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a obžalovaný Dušan Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a obžalovaný Darko Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a bosniansky občan Dragič sú stíhaní na slobode.