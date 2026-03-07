|
Sobota 7.3.2026
Meniny má Tomáš
Denník - Správy
07. marca 2026
Národniari pripravujú zákon o médiách, aktívni politici by podľa návrhu nesmeli vlastniť mediálne domy
Tagy: Návrh zákona
Národniari pripravia návrh zákona, ktorý zakáže aktívnym politikom vlastniť podiel v médiách alebo byť ich konečným užívateľom výhod. Informovala o ...
7.3.2026 (SITA.sk) -
Národniari pripravia návrh zákona, ktorý zakáže aktívnym politikom vlastniť podiel v médiách alebo byť ich konečným užívateľom výhod. Informovala o tom Slovenská národná strana (SNS), ktorá je presvedčená, že v rámci zmien volebného zákona sa treba zaoberať aj otázkou vlastníctva médií. Médiá by podľa národniarov nemali vlastniť aktívni politici.
„Príkladom zo zahraničia je situácia v Taliansku, kde aj významný politik, akým bol Silvio Berlusconi, musel svoje mediálne aktíva previesť na inú osobu. Je nepredstaviteľné, aby aktívny politik vlastnil médiá alebo mal v nich majetkový podiel,“ uviedla SNS. Slovenským príkladom je podľa národniarov predseda strany Sme rodina Boris Kollár so svojimi rádiami, ktorým za posledné roky narástli tržby takmer o sto percent.
Návrh zákona z dielne SNS má spočívať v tom, že každý, kto chce kandidovať do parlamentu alebo zastávať verejnú funkciu, sa bude musieť vzdať svojho podielu v médiách. „Médiá majú vytvárať priestor na rovnaký prístup k šíreniu informácií. Majú byť apolitické a nestranícke. Nie je možné, aby médiá vlastnila osoba, ktorá je členom politickej strany, je jej predsedom alebo vykonáva akúkoľvek verejnú funkciu,“ uzavrela SNS.
