 24hod.sk    Z domova

07. marca 2026

Bajo Holečková sa obrátila na Žilinku, žiada preveriť postup prokurátorov v prípade čurillovcov – VIDEO, FOTO


Tagy: Čurillovci Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Premiér Slovenskej republiky

Generálny prokurátor Maroš Žilinka musí preveriť konanie dozorových prokurátorov počas akcie namierenej voči čurillovcom. Vyhlásila to ...



holeckova 676x492 7.3.2026 (SITA.sk) -

Generálny prokurátor Maroš Žilinka musí preveriť konanie dozorových prokurátorov počas akcie namierenej voči čurillovcom. Vyhlásila to poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS), ktorá preto podala podnet na Generálnu prokuratúru.


„Je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal po tom, čo sudca spochybnil samotnú opodstatnenosť obvinenia a už vôbec nevidel dôvody na väzbu. Dozorujúci prokurátor tiež podal návrh na väzbu na nesprávny súd, čo je dôkazom neuveriteľného babráctva,“ zdôraznila poslankyňa. Čerešničkou na torte je podľa nej to, že prípad dozoruje prokurátor Žeňuch, ktorý sa v minulosti vyjadril, že "uj*be Čurillovcov”*.



Žilinka má podľa poslankyne viacero zákonných možností


Bajo Holečková pripomenula, že Žilinka má zákonnú možnosť odňať vec podriadenému prokurátorovi. „Rovnako má možnosť rozhodnutia podriadených prokurátorov zrušiť, zmeniť, prikázať nové rozhodnutie, vydať záväzný pokyn, alebo prevziať celú trestnú vec pod seba. Verím, že sa Žilinka bude mojím podnetom zaoberať a rozhodne podľa zákona,“ uzavrela poslankyňa.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hnutie Slovensko v súvislosti s oslobodením vyšetrovateľov uviedlo, že sme svedkami komédie, v ktorej sa vládna mafia snaží zastrašovať vyšetrovateľov. „Vyšetrovatelia, ktorí odhaľovali najväčšie korupčné kauzy na Slovensku, sú na slobode. Namiesto dôkazov sme videli argumenty o rozhovoroch na toaletách či o tom, že policajti používajú mobilné aplikácie, ktoré sú v 21. storočí úplne bežné. Celé to dopadlo tak, že návrh na väzbu sa rozpadol na úplnom základe: bol podaný na nepríslušný súd,“ uviedlo hnutie.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa slov lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča tu nejde už ani o právnu drámu, ale o komédiu o tom, ako sa vláda snaží zastrašiť vyšetrovateľov, pričom nezvládla ani základnú procesnú vec. „Čestní policajti, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach, si zaslúžia rešpekt, nie šikanu. A Slovensko si zaslúži spravodlivosť, ktorá stojí na dôkazoch, nie na chodbových klebetách,“ uzavrelo hnutie.



Remišová kritizuje postup vlády


Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová dodala, že prepustenie vyšetrovateľov Jána Čurillu a Pavla Ďurku je len ďalší dôkaz neúspešnosti kompromitácie elitných policajtov. „Rozhodnutie súdu je ďalším dôkazom, že snaha Eštokovho komanda zdiskreditovať elitných vyšetrovateľov a prokurátorov bola od začiatku postavená na vode. Je však šialené, že v čase, kedy Slovensko zachvátila vlna kriminality, spôsobená rozvratom spravodlivosti a právneho štátu touto vládou, Ficov gang pokračuje v útokoch na tých, ktorí dlhé roky chránili právo a poriadok,“ zdôraznila poslankyňa.



Súčasne kritizuje, že miesto toho, aby premiér Robert Fico (Smer-SD) denne informoval občanov o opatreniach na zastavenie nárastu chudoby či odvrátenie krachu ekonomiky, obťažuje ľudí víkendovými tlačovkami, na ktorých útočí na orgány činné v trestnom konaní.



Sudca prepustil Čurillu a Ďurku


Súčasná vláda bude podľa nej v rozvrate štátu pokračovať aj naďalej. Demokratický tábor a občianska spoločnosť preto musia podľa Remišovej vyvinúť maximálne úsilie na odstavenie skupín, ktoré zneužívajú moc na ochranu svojich ľudí a likvidáciu tých, ktorí sa snažili o spravodlivosť.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava I Tomáš Hajduk v piatok 6. marca prepustil na slobodu obvinených policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku. Ako pre médiá povedal hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, dôvodom bolo, že návrh bol podaný na nepríslušný súd, preto sudca nemohol rozhodnúť inak, ako obvinených prepustiť zo zadržania.



Zároveň sudca Hajduk spochybnil dôvodnosť vzneseného obvinenia. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť, vo veci bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.




Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečková sa obrátila na Žilinku, žiada preveriť postup prokurátorov v prípade čurillovcov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Premiér Slovenskej republiky
