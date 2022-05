Kočner prišiel o Paru. V kauze prípravy vrážd prokurátorov vypovedajú Žilinka, Lipšic aj Šufliarsky

Kočner má náhradného obhajcu

3.5.2022 -Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v utorok pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorá je spojená aj s prípadom prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho . Práve táto trojica by v utorok mala na súde vypovedať v pozícii poškodených. Žilinka bol konkrétne predvolaný na 10:30, Lipšic na 13:00 a Šufliarsky o 14:30.Obžalovaný Marian Kočner súhlasil, aby ho na utorkovom pojednávaní zastupoval súdom ustanovený náhradný obhajca Vladimír Menich. Jeho pôvodného obhajcu Mareka Par u totiž vzal Najvyšší súd SR (NS SR) v pondelok 2. mája v inej kauze do väzby. Súd takisto nazačiatku pojednávania oznámil, že NS SR zamietol sťažnosť obžalovaného Dušana Kracinu proti rozhodnutiu o jeho neprepustení z väzby. ŠTS o tom rozhodol ešte 14. apríla.V kauze prípravy vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Tomáš Szabó , Dušan Kracina a bosniansky občan Darko Dragič. Podľa prokuratúry zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.Generálny prokurátor Žilinka vo svojej výpovedi uviedol, že v inkriminovanom období údajnej prípravy jeho vraždy v rokoch 2017 až 2018 si nevšimol nič mimoriadne, čo by sa týkalo jeho osoby. Podľa vlastných slov sa nikdy nestretol ani s vydieraním.„O to viac ma zaskočila informácia, že sa mala pripravovať moja fyzická likvidácia," uviedol Žilinka. Zároveň skonštatoval, že jediná príčina, prečo by ho mohol chcieť niekto odstrániť, bola jeho vtedajšia práca prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.Ako totiž povedal, venoval sa aj spoločensky citlivým veciam, ako napríklad kauze Technopol , kauze golfového areálu Báč alebo kauze Donovaly.V tejto súvislosti Žilinka skonštatoval, že pojítkom medzi kauzami je osoba obžalovaného Kočnera. „Ale bol to len môj pocit," povedal generálny prokurátor. Zároveň doplnil, že nemá vedomosť, ako sa okolnosti v kauze prípravy jeho vraždy naozaj udiali. „Neviem sa vyjadriť, či tie okolnosti prebehli tak alebo onak," dodal.Alena Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa . Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili.Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Iliom Weissom. Skutok však nakoniec nebol dokonaný.V roku 2018 Marian Kočner následne oslovil Alenu Zsuzsovú vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Mariana Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom" a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách.Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.