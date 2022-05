Čo Putin urobí 9. mája? V hre sú rôzne scenáre vývoja na Ukrajine, aj jeden veľmi nepravdepodobný

Tri scenáre vývoja

Vyhlásenie všeobecnej mobilizácie

3.5.2022 - Ruský prezident Vladimir Putin by mohol do 9. mája formálne vyhlásiť vojnu Ukrajine, čo by umožnilo plnú mobilizáciu ruských rezervných síl. Informuje o tom na svojej webstránke televízia CNN, ktorá sa odvoláva na názory predstaviteľov Západu.Deviateho mája je v Rusku Deň víťazstva, ktorý pripomína sovietsky triumf nad nacistami v roku 1945, pričom Západ dlho predpokladá, že Putin využije jeho symbolický význam a propagandistickú hodnotu, aby oznámil buď vojenský úspech na Ukrajine, veľkú eskaláciu konfliktu alebo oboje.Dosiaľ Putin trval na tom, aby sa o konflikte hovorilo ako o „špeciálnej vojenskej operácii“, pričom slová ako vojna a invázia sú v tomto kontexte v podstate zakázané. Formálne vyhlásenie vojny by mohlo potenciálne posilniť verejnú podporu invázie a umožnilo by mobilizáciu záložníkov a povolanie brancov, keďže Rusko má čoraz väčší nedostatok síl. Počet ruských vojakov, ktorí zomreli počas vojny na Ukrajine sa odhaduje na najmenej 10-tisíc ruských vojakov.O tom, že Rusko by čoskoro mohlo vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu hovoril v utorok aj ukrajinský šéf vojenskej spravodajskej služby Kyryl Budanov Referuje o tom web nv.ua.Uviedol, že ruská agentúra štátnych rezerv začala s inšpekciou zásob potravín potrebných pre armádu, čo by podľa Ukrajiny mohlo predstavovať potenciálny signál, že Rusko je pripravené prijať do armády ďalších ľudí. Budanov nevylučuje, že mobilizácia bude ohlásená 9. mája.Napriek obavám Západu sa pápež František vyjadril o opačnom scenári vývoja vojny. V rozhovore pre denník Corriere della Sera, ktorý vyšiel v utorok, uviedol, že mu maďarský premiér Viktor Orbán počas jeho návštevy Vatikánu z konca apríla povedal, že ruský prezident plánuje ukončiť inváziu na Ukrajine práve 9. mája. František tiež zopakoval predchádzajúce vyhlásenia, že je pripravený vycestovať do Moskvy, aby sa stretol s Putinom, a prirovnal vojnu na Ukrajine ku genocíde v Rwande.