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08. júna 2026

Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze, ide o prípad známy pod názvom Technopol Servis


Tagy: Five Star Residence kauza Báč kauza Donovaly kauza Five Star Residence Kauza Technopol Súd zmenky Markízy (M. Kočner P. Rusko) Súdny proces Súdy Technopol Vražda Jána Kuciaka

Špecializovaného trestného súdu vytýčil verejné zasadnutie vo veci porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Viacnásobne stíhaný podnikateľ



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8.6.2026 (SITA.sk) - Špecializovaného trestného súdu vytýčil verejné zasadnutie vo veci porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.


Viacnásobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze. Vyplýva to rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktorý na 1. júla vytýčil verejné zasadnutie vo veci porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Neplatné valné zhromaždenie


Spolu s Kočnerom v tomto prípade figurujú aj advokát Andrej Š., Jozef. D., Jozef D. ml. a Peter H. Prípad je známy pod názvom Technopol Servis. Podľa portálu Aktuality.sk v tomto prípade ovládli ľudia s väzbami na Mariana Kočnera v priebehu jedného týždňa – od 2. do 8. decembra 2016 – firmu Technopol Servis a dvakrát previedli majetok, ktorý vlastnila v budove Technopolu. Samotný Kočner zároveň získal dom v Bernolákove.

„Kým pôvodný šéf predstavenstva Pavel Pávek dovolenkoval v Thajsku, firma bez jeho vedomia zmenila vedenie a nehnuteľnosti v hodnote viac ako 20 miliónov eur skončili v cudzej firme,“ napísali ešte v roku 2024 Aktuality. Bratislavský krajský súd neskôr rozhodol, že valné zhromaždenie, ktorým sa začalo nepriateľské prevzatie Technopolu, bolo neplatné.

Falšovanie televíznych zmeniek


„Trvalo však ďalšie štyri roky, kým pôvodní vlastníci okrem „prázdnej“ firmy získali späť aj lukratívne nehnuteľnosti,“ doplnili Aktuality.sk. Marian Kočner je v súčasnosti právoplatne odsúdený pre falšovanie miliónových televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka ho už dvakrát oslobodili, Najvyšší súd SR však oba oslobodzujúce rozsudky zrušil.

Momentálne tak vo veci čelí už tretiemu procesu pred prvostupňovým súdom. Právoplatne oslobodený bol Kočner vo veci takzvaných „motákov“ z väzby. Súdnemu procesu čelí zároveň čelí aj v kauze známej ako Five Star Residence na Mestskom súde Bratislava I a tiež v kauzách Donovaly a Báč na ŠTS.


Zdroj: SITA.sk - Kočner sa má postaviť pred súd v ďalšej kauze, ide o prípad známy pod názvom Technopol Servis © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Five Star Residence kauza Báč kauza Donovaly kauza Five Star Residence Kauza Technopol Súd zmenky Markízy (M. Kočner P. Rusko) Súdny proces Súdy Technopol Vražda Jána Kuciaka
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