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01. augusta 2026
Kyjev čelil ďalšiemu masívnemu útoku. Zahynulo najmenej deväť ľudí, desiatky sú zranené
Ruské útoky zasiahli viacero častí Kyjeva. Ruské útoky na ...
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Ruské útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev si vyžiadali najmenej deväť obetí a viac ako dvadsať zranených, uviedli miestne úrady.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
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Ruské sily v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na ukrajinské mestá a obce, pričom Kyjev žiada svojich spojencov o ďalšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Podľa ukrajinskej štátnej pohotovostnej služby zasiahli posledné ruské útoky päť regiónov Kyjeva, pričom zahynulo deväť ľudí a 28 bolo zranených, vrátane štyroch detí.
Ukrajina žiada ďalšiu protivzdušnú obranu
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálnej sieti Telegram vyzval obyvateľov, aby zostali v úkrytoch, keďže mesto čelí balistickým raketovým útokom. AFP novinári počuli viac ako desať výbuchov za sebou, ktoré spustili poplachy áut na uliciach.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že uskutočnilo útok v oblasti Kyjeva, zameraný na podniky vojensko-priemyselného komplexu a logistické centrá. V kyjevskom okrese Darnytskyj útoky poškodili viacero budov a vozidiel, pričom úrady hlásili sedem mŕtvych a 14 zranených. V okrese Solomianskyj zahynuli dve osoby a osem bolo zranených, pričom rakety poškodili päťposchodovú obytnú budovu.
Ukrajinské úrady uviedli, že z postihnutých oblastí Kyjeva bolo zachránených 105 ľudí. Kyjev čelí takmer nočným útokom, pričom Ukrajina zintenzívnila odvetné nálety na Rusko, aby pritlačila Moskvu k rokovaciemu stolu po takmer štyroch a pol rokoch vojny. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho protivzdušné systémy zostrelili a zničili 274 ukrajinských dronov počas noci.
Zelenskyj rokoval s Trumpom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa tento týždeň stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zelenskyj po stretnutí uviedol, že Trump súhlasil s licencovaním výroby rakiet Patriot pre Ukrajinu.
Trump však v piatok povedal, že USA musia byť veľmi opatrné pri udeľovaní licencie na výrobu rakiet. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v sobotu povedal, že ruské útoky ukazujú, že Ukrajina naliehavo potrebuje ďalšie systémy protivzdušnej obrany a zachytávače.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev čelil ďalšiemu masívnemu útoku. Zahynulo najmenej deväť ľudí, desiatky sú zranené © SITA Všetky práva vyhradené.
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