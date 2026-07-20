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20. júla 2026

Kocúr Larry, najznámejší obyvateľ Downing Street, dostal už siedmeho spolubývajúceho. Prídu naňho psie časy?


Tagy: Britský premiér Downing Street 10 Kocúr

Larry sa v sídle britských premiérov okrem lovu myší venuje vítaniu hostí, kontrole bezpečnostných opatrení a testovaniu starožitného nábytku, či je dostatočne kvalitný pre zdravý spánok. Larry, ...



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britain_politics_168_4 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Larry sa v sídle britských premiérov okrem lovu myší venuje vítaniu hostí, kontrole bezpečnostných opatrení a testovaniu starožitného nábytku, či je dostatočne kvalitný pre zdravý spánok.


Larry, najznámejší britský kocúr a dlhoročný „hlavný lovec myší“ na Downing Street 10, v pondelok privítal už siedmeho spolubývajúceho od svojho príchodu do londýnskeho sídla britských premiérov pred viac ako pätnástimi rokmi.

Politici prichádzajú a odchádzajú; mačky sú večné,“ napísal na svojom účte @Number10cat, ktorý pre neho na sieti X spravuje anonymný požívateľ a sleduje ho vyše 900‑tisíc ľudí, kým čakal na príchod Andyho Burnhama, ktorý vystrieda bývalého premiéra Keira Starmera.

Základ sú raňajky, brunch, obed...


Aby spolu čo najlepšie vychádzali, v pokynoch pre svojho nového zamestnávateľa nezabudol dodať: „Larry má rád raňajky o 9.00, brunch o 10.30 a obed napoludnie, s množstvom maškŕt medzi tým. Zvyšok práce je brnkačka.

Kocúr Larry prišiel na Downing Street 15. februára 2011 počas vlády Davida Camerona, aby pomohol riešiť problém s hlodavcami. Adoptovali ho z londýnskeho útulku, keď mal približne štyri roky.

Šesť premiérov, Brexit aj korona


Podľa oficiálnej biografie na webovej stránke Downing Street sa Larry okrem lovu myší venuje vítaniu hostí, kontrole bezpečnostných opatrení a testovaniu starožitného nábytku, či je dostatočne kvalitný pre zdravý spánok. V „úrade“ prežil už šesť premiérov aj búrlivé časy Brexitu či pandémie Covid‑19.

Posledné dva roky zdieľal sídlo s mačkami JoJo a Prince rodiny Starmerovcov. Britské médiá však teraz upozorňujú, že jeho ďalší spolubývajúci môže byť náročnejší, keďže Burnhamovci majú psa, hoci zatiaľ nie je jasné, či sa presťahuje do rezidencie.


Zdroj: SITA.sk - Kocúr Larry, najznámejší obyvateľ Downing Street, dostal už siedmeho spolubývajúceho. Prídu naňho psie časy? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britský premiér Downing Street 10 Kocúr
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