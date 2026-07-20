|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Iľj, Eliáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Poriadok doma ovplyvňuje našu pohodu viac, než si myslíme. IKEA upozorňuje na rastúci problém preplnených domácností
Tagy: Poriadok PR Upratovanie
Preplnené priestory a neustála potreba organizovať veci patria medzi najčastejšie výzvy, ktorým dnes domácnosti čelia. Podľa údajov IKEA sa s nimi pravidelne stretávajú až traja zo štyroch ...
Zdieľať
20.7.2026 (SITA.sk) - Preplnené priestory a neustála potreba organizovať veci patria medzi najčastejšie výzvy, ktorým dnes domácnosti čelia.
Podľa údajov IKEA sa s nimi pravidelne stretávajú až traja zo štyroch ľudí. Nová celoročná iniciatíva spoločnosti IKEA preto upozorňuje na to, že uprataný a funkčný domov nie je len otázkou estetiky, ale aj psychickej pohody, kvality rodinných vzťahov a každodenného komfortu.
Téma organizácie domácnosti sa v posledných rokoch dostáva do popredia aj v súvislosti so zmenami životného štýlu. Domov sa stal miestom, kde ľudia nielen bývajú, ale aj pracujú, oddychujú, venujú sa rodine či svojim záľubám. Rastúce nároky na využitie priestoru zároveň odhaľujú problém, s ktorým zápasí čoraz viac domácností -nedostatok miesta a hromadenie vecí.
Podľa prieskumu IKEA Život v domácnosti patrí mať uprataný a organizovaný domov medzi najdôležitejšie potreby domácností v strednej Európe. V Maďarsku ide dokonca o najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci pocit pohodlia doma, zatiaľ čo na Slovensku a v Česku sa umiestnil medzi tromi najvýraznejšími potrebami ľudí.
"Domov dnes nie je len miesto, kde bývame. Je to priestor na oddych, rodinný život, prácu aj čas pre seba. Keď je domácnosť preplnená alebo chaotická, ovplyvňuje to našu pohodu aj každodenné vzťahy. Chceme ukázať, že vytvoriť viac priestoru a poriadku nemusí byť zložité ani drahé," hovorí Iva Tomanová Pohlová, manažérka marketingovej komunikácie IKEA pre Česko, Maďarsko a Slovensko.
Prieskum zároveň ukazuje, že takmer polovica ľudí považuje svoj domov za dôležitý zdroj psychickej pohody. Zaujímavým zistením je aj to, že 49 % konfliktov v domácnosti vzniká pre rozdielne predstavy o tom, čo znamená mať upratané. Poriadok tak nie je len praktickou otázkou, ale aj témou, ktorá ovplyvňuje medziľudské vzťahy.
K problému prispieva aj rastúci trend takzvaného "zberateľského životného štýlu", teda silného emocionálneho vzťahu k predmetom a čoraz väčšej neochoty zbavovať sa vecí, ktoré ľudia vlastnia. Domácnosti si tak často ponechávajú predmety, ktoré už aktívne nevyužívajú, no napriek tomu ich považujú za dôležité.
Tejto téme sa bude IKEA venovať aj v novej celoročnej kampani "Viac miesta na všetko, čo máte radi", ktorá odštartuje 13. júla na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Počas roka v nej predstaví sériu cenovo dostupných praktických riešení a inšpirácií na efektívnejšie využitie priestoru v domácnosti. Kampaň bude prebiehať v televízii, na YouTube, v outdoorových formátoch vrátane polepov električiek, ako aj na digitálnych kanáloch IKEA.
IKEA ponúka funkčné a cenovo dostupné bytové zariadenie vysokej kvality, ktoré navrhuje s ohľadom na ľudí aj životné prostredie. Pod značkou IKEA pôsobí viacero rôznych spoločností s odlišnými vlastníkmi, ktoré však spája spoločný cieľ – vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. IKEA bola založená vo Švédsku v roku 1943.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poriadok doma ovplyvňuje našu pohodu viac, než si myslíme. IKEA upozorňuje na rastúci problém preplnených domácností © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa údajov IKEA sa s nimi pravidelne stretávajú až traja zo štyroch ľudí. Nová celoročná iniciatíva spoločnosti IKEA preto upozorňuje na to, že uprataný a funkčný domov nie je len otázkou estetiky, ale aj psychickej pohody, kvality rodinných vzťahov a každodenného komfortu.
Téma organizácie domácnosti sa v posledných rokoch dostáva do popredia aj v súvislosti so zmenami životného štýlu. Domov sa stal miestom, kde ľudia nielen bývajú, ale aj pracujú, oddychujú, venujú sa rodine či svojim záľubám. Rastúce nároky na využitie priestoru zároveň odhaľujú problém, s ktorým zápasí čoraz viac domácností -nedostatok miesta a hromadenie vecí.
Podľa prieskumu IKEA Život v domácnosti patrí mať uprataný a organizovaný domov medzi najdôležitejšie potreby domácností v strednej Európe. V Maďarsku ide dokonca o najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci pocit pohodlia doma, zatiaľ čo na Slovensku a v Česku sa umiestnil medzi tromi najvýraznejšími potrebami ľudí.
"Domov dnes nie je len miesto, kde bývame. Je to priestor na oddych, rodinný život, prácu aj čas pre seba. Keď je domácnosť preplnená alebo chaotická, ovplyvňuje to našu pohodu aj každodenné vzťahy. Chceme ukázať, že vytvoriť viac priestoru a poriadku nemusí byť zložité ani drahé," hovorí Iva Tomanová Pohlová, manažérka marketingovej komunikácie IKEA pre Česko, Maďarsko a Slovensko.
Prieskum zároveň ukazuje, že takmer polovica ľudí považuje svoj domov za dôležitý zdroj psychickej pohody. Zaujímavým zistením je aj to, že 49 % konfliktov v domácnosti vzniká pre rozdielne predstavy o tom, čo znamená mať upratané. Poriadok tak nie je len praktickou otázkou, ale aj témou, ktorá ovplyvňuje medziľudské vzťahy.
K problému prispieva aj rastúci trend takzvaného "zberateľského životného štýlu", teda silného emocionálneho vzťahu k predmetom a čoraz väčšej neochoty zbavovať sa vecí, ktoré ľudia vlastnia. Domácnosti si tak často ponechávajú predmety, ktoré už aktívne nevyužívajú, no napriek tomu ich považujú za dôležité.
Viac priestoru pre to, na čom záleží
Tejto téme sa bude IKEA venovať aj v novej celoročnej kampani "Viac miesta na všetko, čo máte radi", ktorá odštartuje 13. júla na Slovensku, v Česku a Maďarsku. Počas roka v nej predstaví sériu cenovo dostupných praktických riešení a inšpirácií na efektívnejšie využitie priestoru v domácnosti. Kampaň bude prebiehať v televízii, na YouTube, v outdoorových formátoch vrátane polepov električiek, ako aj na digitálnych kanáloch IKEA.
O IKEA
IKEA ponúka funkčné a cenovo dostupné bytové zariadenie vysokej kvality, ktoré navrhuje s ohľadom na ľudí aj životné prostredie. Pod značkou IKEA pôsobí viacero rôznych spoločností s odlišnými vlastníkmi, ktoré však spája spoločný cieľ – vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. IKEA bola založená vo Švédsku v roku 1943.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Poriadok doma ovplyvňuje našu pohodu viac, než si myslíme. IKEA upozorňuje na rastúci problém preplnených domácností © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poriadok PR Upratovanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kolíková: Správa Európskej komisie o stave právneho štátu je výkričníkom pre Slovensko
Kolíková: Správa Európskej komisie o stave právneho štátu je výkričníkom pre Slovensko
<< predchádzajúci článok
Kocúr Larry, najznámejší obyvateľ Downing Street, dostal už siedmeho spolubývajúceho. Prídu naňho psie časy?
Kocúr Larry, najznámejší obyvateľ Downing Street, dostal už siedmeho spolubývajúceho. Prídu naňho psie časy?