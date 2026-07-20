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20. júla 2026

Poslanec Progresívneho Slovenska mal v Bratislave nehodu, na križovatke nestihol dobrzdiť a došlo k zrážke


Tagy: Dopravná nehoda Kolízia Motorkár Poslanec

Poslanec vyjadril nádej, že motorkár nebude mať vážnejšie následky. Poslanec Progresívneho Slovenska



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bp_5565 676x451 20.7.2026 (SITA.sk) - Poslanec vyjadril nádej, že motorkár nebude mať vážnejšie následky.


Poslanec Progresívneho Slovenska Dávid Dej sa v pondelok stal účastníkom dopravnej nehody v Bratislave. Informáciu potvrdil priamo poslanec pre portál Aktuality.sk.

„Veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel,“ uviedol Dávid Dej. Podľa jeho slov bol motorkár ošetrený záchranármi priamo na mieste nehody a dokázal stáť sám na nohách. Poslanec vyjadril nádej, že motorkár nebude mať vážnejšie následky.

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„Pevne verím, že bude v poriadku, na mieste som sa mu ospravedlnil a je mi celej situácie naozaj ľúto,“ dodal Dej. Zároveň potvrdil, že pri nehode plne spolupracoval s políciou. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu.

Ďalšie detaily o stave motorkára či následkoch nehody polícia momentálne nezverejnila.


Zdroj: SITA.sk - Poslanec Progresívneho Slovenska mal v Bratislave nehodu, na križovatke nestihol dobrzdiť a došlo k zrážke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Kolízia Motorkár Poslanec
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