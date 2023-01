Koho mohli, toho kúpili. Koho mohli, toho vydierali. Vyhlásil Fico po hlasovaní o termíne volieb (video)

Kriminalizácia opozície

Koalícia sa zabetónovala až do septembra

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanec parlamentu a predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tvrdí, že rozhodnutie o septembrovom termíne predčasných parlamentných volieb je na zápis do Guinnessovej knihy rekordov.„Budeme tu mať vládu, ktorá je z hľadiska odvolania členov vlády neodvolateľná. Nemôže sa voči nej vyvodzovať žiadna zodpovednosť. Vláda pre neschopnosť padla 15. decembra uplynulého roku, padla aj hlasmi strany Sloboda a Solidarita (SaS). Táto strana dala súčasnej vláde v demisii k dispozícii ďalších prakticky jedenásť mesiacov do konca októbra 2023 na vládnutie," tvrdí Fico.Dodal, že koalícia toto obdobie bude chcieť využiť na kriminalizáciu opozície. „Máme interné informácie z prostredia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a špeciálnej prokuratúry, kde pracujú ako včeličky na tom, aby lídri opozície boli do 30. septembra minimálne obvinení," dodal poslanec.Zároveň tvrdí, že je výsmech a hanba, keď ľudia budú musieť čakať na predčasné voľby až do septembra. „Koho mohli, toho kúpili. Koho mohli, toho vydierali," povedal predseda Smeru-SD. Dodal, že septembrový termín volieb je z významnej miery aj vďaka prezidentke Zuzane Čaputovej „Oklamala celú verejnosť. Jasne povedala, že si želá, aby došlo k zmene ústavy a predčasným voľbám do 30. júna. Ale vykašľala sa na svoj prísľub," tvrdí Fico a dodal, že koalícia sa „zabetónovala až do septembra". „Smer-SD zoberie 30. septembra zbíjačky a pôjde 'betón rozbíjať' tak, aby počas parlamentných volieb bol Smer-SD úspešnou politickou stranou," vyhlásil šéf smerákov.Podľa Fica si má svedomie spytovať predseda SaS Richard Sulík . „Či bol opäť sfetovaný, to neviem, ale odvolať vládu 15. decembra 2022 a potom jej dať ďalších jedenásť mesiacov, to môže len človek, ktorý netuší, ako sa robí politika," myslí si predseda Smeru-SD.