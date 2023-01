Kollár podľa SaS zneužíva svoje postavenie, s jeho pomocou chcela Záborská prepašovať do programu obmedzenie interrupcií

V rozpore s rokovacím poriadkom

Pokusy Záborskej blokujú aj progresívci

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa Anna Záborská Kresťanská únia ) chcela v utorok s pomocou Borisa Kollára v rozpore s rokovacím poriadkom prepašovať do programu schôdze ďalší návrh na obmedzenie interrupcií.Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) na sociálnej sieti s dodatkom, že tomu pomáhať nebudú, a preto za takýto program nehlasovali.Ako uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS, „šéf parlamentu v utorok opäť všetkým ukázal, ako neobmedzene sa vie správať. Z rokovacieho poriadku Národnej rady SR v utorok opäť urobil trhací kalendár, keď v rozpore s ním zaradil do programu schôdze návrh Anny Záborskej o interrupciách.“Poukázala na to, že nebola dodržaná šesťmesačná lehota, počas ktorej nie je možné návrh k tej istej veci opätovne predložiť na rokovanie. Zemanová dodala, že je rada, že sa Kollára podarilo zastaviť, pretože nemôže takto zneužívať svoje postavenie.„O 17:00 však o termíne predčasných volieb hlasovať budeme, na tomto sa nič nemení,“ doplnila.Strana Progresívne Slovensko (PS) na sociálnej sieti uviedla, že ich poslanec Tomáš Valášek v pléne upozornil na obštrukciu hnutia, ktorá návrh Záborskej blokuje. Valášek totiž nedávno stiahol v parlamente svoj vlastný návrh k téme pomoci tehotným ženám s cieľom zablokovať pokusy Anny Záborskej o sprísnenie interrupcií na pol roka.Program schôdze nakoniec nebol schválený a schôdza tak bola ukončená. „Budeme ďalej trvať na nezaradení návrhu Záborskej,“ uviedlo PS.