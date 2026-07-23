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23. júla 2026

Progresívnci vykonali kontrolu na pôde SIS, Števulová sa obáva obmedzeného zverejňovania informácií – VIDEO


Tagy: bezpečnostná situácia šéf Slovenskej informačnej služby Tajná služba

Výročná správa o činnosti SIS, ktorú mala k dispozícii aj verejnosť, mení formát a ten bude informačne chudobnejší. Slovenská informačná služba ...



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titulka ps 676x451 23.7.2026 (SITA.sk) - Výročná správa o činnosti SIS, ktorú mala k dispozícii aj verejnosť, mení formát a ten bude informačne chudobnejší.


Slovenská informačná služba (SIS) bude zverejňovať ešte menej informácii o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti ako doteraz. Uviedla to opozičná poslankyňa Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko), ktorá spolu so svojím kolegom Jaroslavom Spišiakom vo štvrtok vykonala kontrolu na pôde tajnej služby. Z rozhovoru so šéfom SIS Pavlom Gašparom podľa Števulovej vyplynulo, že výročná správa o činnosti SIS, ktorú mala po prerokovaní v parlamente k dispozícii aj verejnosť, mení formát a ten bude informačne chudobnejší.

Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS,“ skonštatovala Števulová s tým, že verejnosť má podľa nej právo vedieť aspoň základné informácie o tom, čomu sa tajná služba venuje. Števulová doplnila, že s Gašparom sa nezhodujú ani na miere informácií, ktorú by mala SIS poskytovať členom kontrolného výboru Národnej rady SR.

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Bezpečnostný expert progresívcov Peter Bátor v tejto súvislosti pripomenul viaceré kauzy z posledného obdobia, ktoré súvisia s bezpečnosťou. Poukázal napríklad na tvrdenia ruskej Federálnej bezpečnostnej služby, že nedávny dronový útok na Rusko mal pôvod v Bratislave. Spomenul tiež ruské hackerské útoky alebo šéfa bezpečnosti Železníc SR Ján Grófa, ktorý sa v Rusku stretáva s extrémistami.

Naše bezpečnostné inštitúcie sú absolútne ticho," zdôraznil Bátor pričom skonštatoval, že väčšina bezpečnostnej a politickej elity je dnes na Slovensku proruská a ututláva problémy súvisiace s Ruskom. „V Maďarsku začali na vysokých pozíciách vyšetrovať kolaboráciu s Ruskom," pripomenul Bátor. Doplnil, že už dnes existuje dostatok dôkazov na to, aby sa takéto vyšetrovanie začalo aj na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Progresívnci vykonali kontrolu na pôde SIS, Števulová sa obáva obmedzeného zverejňovania informácií – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bezpečnostná situácia šéf Slovenskej informačnej služby Tajná služba
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