Kolaps staveniska vo Florencii si vyžiadal životy piatich robotníkov

17.2.2024 (SITA.sk) - Počet obetí nehody na stavbe supermarketu v talianskej Florencii stúpol napokon na päť mŕtvych. „Práve som bol informovaný, že záchranári vyberajú zo sutín telo piateho robotníka,“ povedal prezident regiónu Toskánsko Eugenio Giani.Nehoda sa stala, keď sa železobetónový nosník prevrátil cez panel montovanej budovy, ktorá sa následne zrútila. Pod troskami pôvodne uviazlo osem robotníkov. Troch previezli do nemocnice, kde boli vo vážnom, no nie život ohrozujúcom stave.Podľa predbežných odhadov k nehode došlo v dôsledku „konštrukčného kolapsu“ betónového nosníka, čo mohlo byť spôsobené nesprávnym umiestnením alebo chybou v jeho zložení, uviedli úrady.Prokuratúra vo Florencii nariadila vyšetrovanie kolapsu, berúc do úvahy obvinenia z nedbanlivosti a viacnásobného zabitia, no v tejto fáze nie sú menovaní žiadni podozriví.