Kolektívu slovenských lekárov a inštitúcií sa podarilo zabezpečiť prelomovú liečbu svetových formátov pre malého poistenca VšZP

28.2.2023 (SITA.sk) -Hoci vzácnych chorôb existuje na svete tisíce, podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne patrili v roku 2022 medzi tri najfrekventovanejšie zriedkavé ochorenia u jej poistencov. Každým zo spomínaných ochorení trpelo niečo cez dvetisíc pacientov a poisťovňa na ich liečbu vlani vynaložila viac ako 23 miliónov eur. "Medzi ojedinelé smrteľné ochorenie patrí aj. Počet liečených poistencov VšZP s touto diagnózou rátame v jednotkách, ročné náklady na ich liečbu sa však pohybujú v miliónoch eur," približuje manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré je. Postihuje nervový systém, je dedičné a pacienti sú postupne odkázaní na pomoc druhých ľudí. Nedokážu chodiť, strácajú všetky pohybové schopnosti a zmyslové vnemy – čuch, sluch aj chuť. Ak sa odhalí neskoro a nelieči sa, dieťa sa nedožíva viac ako 10 rokov. Doteraz neexistovala možnosť ako ochorenie úplne vyliečiť. Dostupnou liečbou sa dali iba zmierniť príznaky. Pokrok v medicíne však priniesol, ktorou je možné šírenie ochorenia zvrátiť. Jej podanie je ale možné iba vo včasnom štádiu, ešte pred nástupom prvých príznakov. Aj vďaka iniciatíve rodičov, ktorú odštartovala tragédia v rodine, keď im na toto ochorenie zomrelo staršie dieťa,a ešte pred dovŕšením svojich prvých narodenín mu v milánskej nemocnici San Rafaelle podali liek. "V Európe je liečba génovou terapiou dostupná len v Miláne, kde sa zatiaľ liečilo 45 detí.," hovorí doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH, ktorá chlapcovi ochorenie diagnostikovala.. Jej podstata spočíva v oprave krvotvorných buniek. Najprv sa pacientovi odoberú kmeňové krvné bunky, ktoré sa geneticky upravia mimo tela tak, aby obsahovali správnu genetickú informáciu pre výrobu potrebného, chýbajúceho enzýmu. Po príprave pacienta sa podajú do tela pacienta vo forme jednorazovej infúzie. Tú dostal Matúško minulú jeseň. Spolu s rodičmi však strávil v rámci liečby v Miláne takmer pol roka. ". Ale úprimne povedané, bolo to veľmi náročné obdobie. Tím vedcov a lekárov v Miláne urobil, čo sa dalo. Nateraz nám zostáva veriť, že všetko bude fungovať, ako má," hovorí mama malého Matúša."Náš pacient prišiel do Milána v auguste 2022 ako 9-mesačný, nasledovala príprava a presné preverenie vhodnosti pre liečbu. V októbri mu lekári odobrali krvné bunky. Tie sa následne laboratórne upravovali a takto opravené sa po príprave vrátili koncom októbra pacientovi a. Chlapček bol ešte mesiac v nemocnici, kde bol sledovaný a liečili sa komplikácie. Následne bol v domácom prostredí, ale ešte stále v blízkosti centra, kde mu podávali liečbu a chodil na pravidelné odbery. Vo februári prišiel na Slovenskona Transplantačnej jednotke kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH. Následne o 6 mesiacov od podania lieku absolvuje znova kontrolu v Miláne. Dlhodobé sledovanie pacienta bude aj naďalej prebiehať v spolupráci so zahraničným pracoviskom," vysvetľuje doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., prednostka Kliniky detskej neurológie LF UK a NÚDCH.Liečba génovými terapiami, ktorú Matúš absolvoval, je, pretože pomáha tam, kde doteraz nič iné nezabralo. Od toho sa odvíja aj jej cena. Tá sa pohybuje v miliónoch eur, je však doživotná a pre každého pacienta sa liek vyrába na mieru. Podľa osem rokov prebiehajúcej štúdie sú. "Všeobecná zdravotná poisťovňa schválila liečbu ako plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú nie je možné poskytnúť na Slovensku, ale je indikovaná špecialistami a vedie k úplnému vyliečeniu ochorenia. Obrovskú zásluhu na tomto úspechu patrí kolektívu slovenských lekárov, ktorého súčasťou je okrem docentky Kolníkovej aj doktorka Cecília Marinová, ktorá začala cezhraničnú liečbu vybavovať. Spojením síl lekárskych kapacít, zdravotnej poisťovne, ale aj samotných rodičov a najmä malého pacienta sa," uzatvára Eva Peterová.Informačný servis