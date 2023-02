Dzurinda nechce vstúpiť do Modrej koalície, Kollár je šokovaný a sklamaný

Odchod z projektu

Diskusie o „pravicovom subjekte" vyvrátil

Postupujú podľa memoranda

Spolupráca proeurópskych demokratov

28.2.2023 (SITA.sk) - Predseda Modrej koalície Miroslav Kollár je šokovaný a sklamaný z postoja Mikuláša Dzurindu . Uviedol to v stanovisku, ktorým reagoval na medializované informácie o tom, že Dzurinda neplánuje vstúpiť do Modrej koalície.„Ak je to teda tak, ako v piatok ohlásili médiá, pretože my sme od neho žiadne oficiálne oznámenie o jeho odchode z projektu Modrej koalície doteraz nedostali." uviedol Kollár vo svojom stanovisku.Informáciu priniesol Denník N, ktorý zverejnil aj celé znenie Dzurindovho vyhlásenia, z ktorého vyplýva, že podľa Dzurindu strana SPOLU-OD, respektíve Modrá koalícia nedokáže, prípadne nechce zorganizovať zlučovací snem tak, ako sa dohodli.„Termín snemu, ktorý bol pôvodne zvolaný na 12. februára, strana SPOLU-OD (Modrá koalícia) jednostranne zrušila a nový termín nám doteraz nie je známy," píše sa vo vyhlásení.Dodal, že túto informáciu sa rozhodli poskytnúť, keďže médiá i verejnosť sa pýtajú, prečo mlčia viac ako mesiac po ohlásení projektu. „Dnešným dňom sa vraciame k našim pôvodným aktivitám, chceme byť prítomní v slovenskom politickom diskurze, budeme prichádzať s riešeniami pálčivých problémov Slovenska. Máme aj ďalej záujem o konštruktívnu spoluprácu s ideovo a programovo blízkymi stranami," informoval Dzurinda.Vyvrátil však, že by sa zúčastňovali na diskusiách o novom „pravicovom subjekte" a dodal, že o takýchto diskusiách ani nemajú informácie. „Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje novú víziu, novú energiu, ale aj novú politiku, ktorá prinesie menej chaosu a viac nádeje a perspektívy a ktorá bude zameraná oveľa viac na každodenné problémy ľudí, než na udržanie si individuálnych pozícií aktérov súčasnej politiky," uzavrel Dzurinda.Kollár vo svojej reakcii uviedol, že oni postupujú podľa memoranda a scenára spájania stredopravých politických strán, ktorý bol dohodnutý. „Premenovali sme stranu, komunikujeme o stanovách a príprave snemu v marci. A rokujeme s ďalšími možnými politickými partnermi," napísal.S Dzurindom podľa jeho slov naposledy komunikoval v nedeľu a oznámil mu, že počas tohto týždňa plánujú znovu rokovať o spájaní s ďalšími politikmi na najvyššej úrovni, aby s ním skoordinoval spoločný postup.„V piatok večer nás čaká pracovné rokovanie s premiérom Hegerom o detailoch spolupráce, tento týždeň plánujeme predsedníctvo, na ktorom máme riešiť detaily zvolania snemu, keďže rokovania sa blížili do finále," informoval Kollár.Vyslovil presvedčenie, že prepadnutiu voličských hlasov a možnému zvratu v demokratickej a európskej budúcnosti Slovenska môže zabrániť len spolupráca proeurópskych demokratov na jednej spoločnej kandidátke.„Preto budeme pokračovať v spoločných rokovaniach s cieľom pripraviť širokú kandidátku, ktorá dá ľuďom nádej na slušnú proeurópsku politiku a verím, že vo finále bude na palube tohto spájania aj sám Mikuláš Dzurinda," zakončil Kollár.